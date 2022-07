Superlga, Gaggini ancora in maglia Vero Volley Monza

Marco Gaggini sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Il giovane e promettente libero, cresciuto nelle giovanili della realtà monzese, indosserà per la seconda stagione consecutiva la maglia della prima squadra maschile di Monza nella SuperLega Credem Banca.

I numeri di Gaggini nell’annata sportiva da poco conclusa parlano di 27 presenze, 49 set giocati, tra Campionato, playoff scudetto, playoff quinto posto, Del Monte Coppa Italia, Del Monte Supercoppa e Cev Cup, ed il 26,2% di perfetta in ricezione. Sono state diverse le occasioni nelle quali il promettente atleta nato a Varese si è reso protagonista: non solo la prima partita di campionato contro Modena, complice l’assenza di Federici, ma anche e soprattutto la Finale di ritorno di Cev Cup, dove Gaggini ha retto l’onda d’urto dei francesi del Tours nei primi due parziali.

"Sono felicissimo di poter continuare questo percorso al Vero Volley. In questa prima stagione di Superlega, - ha detto il giovanissimo - sento di essere cresciuto molto, sia tecnicamente che personalmente, e per questo devo ringraziare lo staff ed i compagni che mi hanno supportato nel processo di miglioramento. C’è un po’ di rammarico per non poter disputare una coppa europea la prossima stagione, ma allo stesso tempo grande voglia di migliorarsi in Italia. La speranza è che la nostra continui ad essere una squadra che abbia voglia di lavorare e crescere, soprattutto in allenamento, visto che è composta da un bel mix di gioventù ed esperienza, per puntare ad obiettivi importanti. Ringraziamenti? Tutto il Consorzio Vero Volley, lo staff, i tifosi ed i compagni, che mi hanno aiutato. Un pensiero speciale va anche ai miei genitori, che da tanti anni mi stanno vicino e mi supportano".