Vero Volley Monza, Sylla e Orro nella lista per i mondiali

Il campionato del mondo femminile, che si disputerà dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia e a cui l'Italia arriva campionessa europea in carica nonchè da favorita assoluta, si avvicina e per il commissario Davide Mazzanti è arrivato il momento delle scelte.

Nelle 14 atlete selezionate ci sono anche due giocatrici della Vero Volley Monza: Alessia Orro, palleggiatrice titolare, e Myriam Sylla, schiacciatrice nonchè capitano della stessa nazionale.

Il gruppo si radunerà lunedì pomeriggio presso il Centro Sportivo di Preparazione Olimpica Giulio Onesti e martedì mattina partirà dall’aeroporto di Fiumicino per l’Olanda.

Le azzurre sono inserite nella Pool A, che si disputerà ad Arnhem, insieme a: Olanda, Kenya, Belgio, Portorico e Camerun. L’esordio è previsto per sabato 24 settembre con la formazione camerunense (ore 15).

Di seguito la lista completa con i numeri di maglia:

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.

Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.

Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.