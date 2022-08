Volley A1 femminile, due giocatrici della Vero Volley Monza in lizza per partecipare ai mondiali

L'Italia si presenta ai prossimi mondiali, in programma dal 25 settembre al 15 ottobre 2022 in Olanda e Polonia, da grande favorita visto il recente successo nella VNL e ci sono due atlete della Vero Volley Monza pronte a dare il proprio contributo e che sono in lizza (anche se sulla loro presenza nella lista finale non ci sono tanti dubbi) per parteciparvi. Si tratta di Myriam Sylla, schiacciatrice, che è anche il capitano della squadra di Mazzanti, e della palleggiatrice Alessia Orro.

Le due giocatrici sono state incluse nella lista delle quindici atlete convocare per il collegiale che si svolgerà a Cavalese dal 24 (oggi) al 29 agosto durante il quale sono previsti diversi allenamenti e due amichevoli con la Bulgaria.

LA LISTA COMPLETA DELLE CONVOCATE

Bonifacio Sara | Igor Gorgonzola Novara

Bosetti Caterina Chiara | Igor Gorgonzola Novara

Chirichella Cristina | Igor Gorgonzola Novara

Danesi Anna | Igor Gorgonzola Novara

De Gennaro Monica | Imoco Conegliano

Degradi Alice Carlotta | E-Work Busto Arsizio

Egonu Paola Ogechi | Vak?fBank Spor Kulübü

Fersino Eleonora | Igor Gorgonzola Novara

Gennari Alessia | Imoco Conegliano

Lubian Marina | Imoco Conegliano

Malinov Ofelia | Savino del Bene Scandicci

Nwakalor Sylvia Chinelo | Il Bisonte Firenze

Orro Alessia | Vero Volley Monza

Pietrini Elena | Savino del Bene Scandicci (dal 25-8 ore 16)

Sylla Myriam Fatime | Vero Volley Monza