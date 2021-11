Trasferta piemontese per la Vero Volley Monza: domenica il match contro Cuneo

Altra trasferta, questa volta nazionale, per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, in campo dopodomani, domenica 28 novembre, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), al Palazzetto dello Sport di Cuneo, contro la Bosca San Bernardo Cuneo, per la nona giornata di andata della Serie A1 femminile 21-22.

Il tris di successi consecutivi contro Scandicci (3-1), Roma (3-0) e Casalmaggiore (3-0) ha regalato punti, morale e fiducia alla prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, reduce però dallo stop subito mercoledì in Turchia contro il VakifBank Istanbul, in rimonta per 3-1, nella prima sfida della Pool B della CEV Champions League 2022. Dopo una partenza elettrizzante, con la vittoria del primo gioco, Monza ha gradualmente ceduto il passo alle avversarie, domate sia nel secondo che per metà quarto parziale con una bella continuità in battuta e tanta attenzione sia a muro che in difesa. Danesi e compagne punteranno a replicare la stessa intensità vista in Europa anche contro le cuneesi, avversario ostico e ben organizzato.

Seppur protagonista di un avvio di campionato altalenante, la Bosca San Bernardo Cuneo di Andrea Pistola è infatti tra le formazioni più ostiche del campionato. Reduce da due sconfitte consecutive al tie-break con Conegliano e Chieri, le piemontesi inseguono un successo che manca dal 31 ottobre (3-0 su Vallefoglia in casa), utile ad alzare il morale in vista di un mese di dicembre decisivo per la qualificazione ai quarti della Coppa Italia.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – BOSCA SAN BERNARDO CUNEO

Palleggiatrici SIGNORILE, AGRIFOGLIO

Centrali SQUARCINI, CARUSO, STUFI

Schiacciatrici KAZNETSOVA, DEGRADI, GIOVANNINI, ZANETTE, GICQUEL, JASPER

Liberi SPIRITO, GAY

Allenatore PISTOLA



PRECEDENTI

7, tutti in Serie A1, con 4 vittorie di Monza e 3 di Cuneo

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Saugella Monza - Bosca San Bernardo 3-1 (2a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2020-2021) - 13 gennaio 2021 - Arena di Monza

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Katerina Zakchaiou, a Cuneo nel 2020-2021

Sonia Candi, a Cuneo dal 2019 al 2021

Lise Van Hecke, a Cuneo dal 2018 al 2020

PER CUNEO

Federica Squarcini, a Monza dal 2019 al 2021

CURIOSITA’

La passata stagione le due centrali ora a Monza, Candi e Zakchaiou, giocavano a Cuneo, mentre Squarcini, ora in Piemonte, vestiva la casacca rosablù.

Monza non vince a Cuneo dal 17 novembre 2018, successo per 3-1 (stagione 2018-2019)

Le due ultime gare delle monzesi in Piemonte si sono chiuse con due successi per le padrone di casa (3-0 lo scorso anno e 3-1 due anni fa).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Domenica ci troveremo di fronte una delle squadre più insidiose del campionato, nonostante la classifica non parli in questo modo. Cuneo gioca un'ottima pallavolo: l'ha dimostrato sia contro Conegliano che a Chieri, campo difficilissimo dove giocare. Ci aspetta un incontro molto intenso. Servizio e muro-difesa visti col VakifBank mi sono piaciuti molto. La speranza è di rimettere in campo in Piemonte queste qualità, miste ad aggressività. Se Cuneo la lasci giocare palla in mano, infatti, può diventare difficile da superare".

SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

9a giornata di andata

Sabato 27 novembre ore 20:30 (diretta Rai Sport e VBTV)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991

Domenica 28 novembre ore 17:00 (diretta VBTV)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze

Bosca S.Bernardo Cuneo – VERO VOLLEY MONZA

Delta Despar Trentino – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Domenica 28 novembre ore 19:30 (diretta Sky Sport Arena e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano



CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 24*; Igor Gorgonzola Novara 20; Savino Del Bene Scandicci 17; VERO VOLLEY MONZA 17; Unet E-Work Busto Arsizio 17; Il Bisonte Firenze 14; Reale Mutua Fenera Chieri 14*; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 9; Volley Bergamo 1991 8; Bosca S.Bernardo Cuneo 7; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 6; Acqua & Sapone Roma Volley Club 6; Delta Despar Trentino 5.

*una partita in più