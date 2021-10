Ultimi test precampionato per la Vero Volley Monza: arriva Bergamo

Le ragazze di Marco Gaspari attendono le pari categoria bergamasche. Si gioca alle ore 14:30, ma l'allenamento congiunto non sarà accessibile al pubblico. A seguire in campo gli uomini

Ancora pochi giorni e poi si farà sul serio. Per le squadre della Vero Volley Monza si avvicina il momento di disputare gli ultimi test match prima dell'inizio dei rispettivi campionati, ulteriore occasione per mettere benzina nel motore e farsi trovare pronti per le partite che assegneranno punti in palio.

Ad aprire le danze sarà la squadra femminile allenata da Marco Gaspari, che ospiterà domani la pari categoria Volley Bergamo 1991. Si tornerà dunque in campo a poche ore di distanza dal terzo posto conquistato ieri al Trofeo Mimmo Fusco contro Brescia. Obbiettivo per le ragazze è oliare ulteriomente i meccanismi in vista dell'esordio in campionato contro Unet E-Work Busto Arsizio. L'allenamento congiunto avrà inizio alle ore 14:30 ma si disputerà a porte chiuse: il pubblico dunque non potrà accedervi.

A seguire, precisamente alle ore 17, sarà la volta degli uomini, che affronteranno invece la Agnelli Tipiesse Bergamo, formazione che, rispetto alle donne, disputerà il campionato immediatamente inferiore, la serie A2. Per la squadra di Massimo Eccheli un occasione utile per compiere ulteriori progressi fisici e tecnico tattici in vista dei primi appuntamenti di prestigio, tra i quali l'esordio in Superlega del 10 ottobre contro Modena e la semifinale di Supercoppa (alla quale i brianzoli sono all'esordio assoluto) contro la Lube Civitanova sabato 23.