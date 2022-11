Superlega, serataccia per la Vero Volley Monza: ko netto contro Verona

Serata decisamente no per la Vero Volley Monza. Nel posticipo della settima giornata di campionato arriva un ko netto per 3-0 a cas della WithU Verona. "Non dobbiamo mettere da parte questa sconfitta, perché dobbiamo rientrare in palestra martedì pensando a questa gara. Dobbiamo rivederla, analizzarla e capire cosa è successo, visto che non abbiamo mai espresso il nostro gioco. Verona ci ha messo in difficoltà con il servizio, - ha detto il centrale Galassi - aggredendoci, e noi siamo stati incapaci di mettere in campo la nostra forza e le nostre qualità. Questa partita ci deve rimanere in testa, non dobbiamo scordarcela, perché non dovrà succedere di nuovo. Ora ci aspetta un’altra sfida tosta, come tutte quelle da qui a fine stagione".

Monza schiera Zimmermann palleggiatore, Grozer opposto, Galassi-Beretta centrali, Davyskiba-Maar schiacciatori e Federici libero. Verona risponde con Spirito in regia, Sapozhkov opposto, Grozdanov e Mosca al centro, Keita e Mozic bande e Gaggini libero. Punto a punto fino al 3-3, con buone accelerazioni offensive da entrambe le parti, poi break dei padroni di casa con Keita e Spirito, 5-3. I monzesi rimangono attaccati per un attimo, poi però Verona sale di intensità a muro con Spirito, bravo a murare Grozer e Davyskiba per l’8-5 dei suoi ed Eccheli ferma il gioco. Con pazienza e qualità la Vero Volley risale (ace di Davyskiba), 9-8, ma un bel break veronese guidato dal servizio di Sapozhkov coincide con la fuga dei padroni di casa, 15-10 ed Eccheli chiama ancora time-out. Grozer interrompe la serie dei veneti (15-12), ma i lombardi non riescono a trovare fluidità in attacco, con Spirito che piazza la giocata di seconda del 18-13. Sapozhkov risponde a Grozer, incapace poi di essere preciso da posto due: 22-16 WithU. Il muro di Mosca su Maar dopo la giocata vincente di Mozic vale il 24-18, brava a chiudere il parziale, 25-19, complice l’errore di doppia di Di Martino.

In campo i dodici del primo gioco, con Monza che appare più pimpante grazie al muro di Galassi su Mozic e al lob di Grozer, 4-2. Maar consolida il break della Vero Volley, ma Verona si affida al turno in battuta di Mozic per agganciare il pari e sorpassare, 7-6 (muro di Mosca su Maar). Davyskiba pareggia i conti (7-7), ma i monzesi non pungono in battuta agevolando il contrattacco di Verona che, grazie a Mozic e al muro di Grozdanov su Galassi, scappa sul 9-7 ed Eccheli chiama time-out. Ace di Spirito dopo l’errore di Grozer: la WithU scappa sul 12-8, ma Galassi dal centro interrompe la fuga (13-9). Break di tre punti monzese con le accelerazioni di Galassi (autore anche di un ottimo turno dai nove metri) e Grozer, 13-12. Errore di Grozer, ace di Sapozhkov e Verona vola prima sul 16-13 e poi sul 18-14 (Keita) ed Eccheli chiama nuovamente a raccolta i suoi. Dentro Di Martino per Beretta e Szwarc per Grozer, con l’errore di Davyskiba ed il mani e fuori di Sapozhkov a spingere i veronesi sul 20-14. Mosca mura Davyskiba (21-14), che lascia il posto a Marttila, poi giocata vincente di Szwarc ma ancora Verona scatenata a muro (Keita su Szwarc), 23-15. Finale tutto degli ospiti, che chiudono il set con Keita, 25-17.

Szwarc e Di Martino confermati rispettivamente per Grozer e Beretta. Errore di Szwarc, diagonale vincente di Keita ed è 4-1 Verona. Tanti errori da entrambe le parti, poi muro di Mosca su Di Martino ed è 8-2 WithU. L’ace di Maar dopo l’errore di Mosca dai nove metri tiene viva la Vero Volley (8-4), brava a tenere il passo dei padroni di casa con il mani e fuori di Di Martino, 9-5. Due lampi centrali di Galassi scuotono Monza (12-8), incapace però di andare a bersaglio con efficacia (due errori di Maar), 14-9. Monza continua a sbagliare tanto, Verona viaggia sul velluto ed Eccheli ferma il gioco sul 18-11 per i veneti. Pipe vincente di Mozic, ace di Sapozhkov e la WithU vola sul 20-11. Mozic e Keita guidano la fuga vincente di Verona, che chiude il set, 25-14 e la gara 3-0.

WithU Verona – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-17, 25-14)

WithU Verona: Spirito 4, Keita 15, Grozdanov 5, Sapozhkov 8, Mozic 11, Mosca 5, Bonisoli (L), Gaggini (L). N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Jensen, Cortesia, Perrin, Magalini. All. Stoytchev

Vero Volley Monza: Zimmermann 0, Davyskiba 7, Galassi 6, Grozer 8, Maar 8, Beretta 1, Federici (L), Szwarc 4, Di Martino 1, Marttila 1. N.E. Pirazzoli, Pisoni, Magliano, Visic. All. Eccheli.