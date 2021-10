Volley, il Consorzio Vero Volley annuncia la partnership con Laserwall

Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare l'inizio della partnership con Laserwall per la stagione sportiva 2021-2022.

L'AZIENDA

Laserwall è la tecnologia che connette i palazzi alle opportunità del proprio quartiere integrando aggiornamenti sulle news del condominio. Attraverso l’app e la bacheca digitale, le persone hanno accesso a promozioni dedicate, occasioni di socializzazione e

incontro, informazioni utili e professionisti di cui si può avere bisogno. Laserwall è inoltre una nuova piattaforma media digitale che permette bassissimi costi contatto a fronte di un alto livello di profilazione, accessibile sia dai grandi brand sia dalle piccole attività.

L’installazione della bacheca digitale è gratuita ed è utile ad amministratori, condòmini e aziende che desiderano interfacciarsi direttamente e in modo innovativo con la comunità locale in cui operano.

LASERWALL E VERO VOLLEY

Due realtà che fanno squadra e sono accomunate dall'obiettivo di crescere facendo dell'innovazione tecnologica e digitale il proprio punto di riferimento. Il sodalizio tra Laserwall e Vero Volley sarà una assoluta novità sul mercato, utile a sviluppare e promuovere i diversi ambiti delle due aziende in modo unico.



VISIBILITA' E ATTIVAZIONI

Grazie all’accordo, il logo Laserwall sarà presente sulle maglie gara della prime squadre, che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A1 Femminile e Champions League, mentre la formazione maschile sarà impegnata nel campionato italiano di Superlega e in ambito europeo prenderà parte al Cev CUP. Inoltre, il logo Laserwall godrà di ampia visibilità su tutti i canali di comunicazione della squadra e presso l’Arena di Monza durante gli incontri casalinghi dei campionati nazionali della prima squadra femminile e maschile Vero Volley. Per tutta la durata dell’accordo, Vero Volley avrà a disposizione degli spazi pubblicitari e promozionali dedicati all’interno delle bacheche Laserwall installate nelle zone di Monza città, tutta la provincia di Monza e Brianza e Milano Nord.

LE DICHIARAZIONI

Salvatore Dolce (founder di Laserwall): "“Siamo felici di aver siglato questo accordo con Vero Volley Monza e di supportare realtà sportive di successo e così radicate sul territorio in cui operiamo fin dagli inizi della nostra attività” commenta Salvatore Dolce, Founder di Laserwall, “Attraverso la collaborazione e la grande visibilità che avremo durante le partite delle atlete rosablù, puntiamo ad aumentare ancora di più la capillarità

delle installazioni nell’area di Monza e provincia”.

Gianpaolo Martire (responsabile marketing Consorzio Vero Volley): "Da sempre il Consorzio ha una visione legata ai processi innovativi in tutte le sue funzioni, sportive

e non, compresa la comunicazione con i suoi canali. Sicuramente la soluzione offerta da Laserwall rappresenta una novità sul mercato e abbiamo molta fiducia nei risultati che potremo ottenere insieme e attraverso questo new media. Gli ambiti di applicazione possibili per noi saranno numerosi: dal reclutamento giovanile, a store e merchandising, ticketing, visibilità per i nostri partner e nell'ambito territoriale di Monza, anche la promozione del Bar Paste! all’Arena di Monza. Il digital signage è una nuova frontiera e una sfida che nella prossima stagione affronteremo con entusiasmo”.