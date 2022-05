Finali Nazionali U19M: Vero Volley Base ALD in viaggio verso Alba Adriatica

La Vero Volley Base ALD è pronta a scendere in campo nella manifestazione clou della stagione: le Finali Nazionali maschili Under 19, in programma dal 24 al 29 maggio, ad Alba Adriatica (TE), in Abruzzo. La squadra guidata da Mauro Marchetti, vice campione regionale di categoria dopo la sconfitta subita 3-1 per mano dei Diavoli Rosa, partirà dal Girone A della fase di qualificazione.



Il primo ostacolo dei monzesi sarà la Energytime Spike Campobasso, domani, martedì 24 maggio, alle ore 10.30, sul campo del Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica. I lombardi se la vedranno poi, alle ore 15.30, contro i friulani dell'ASD Sloga Tabor (TS), sfidando la Gada Volley Pescara 3, il giorno successivo, mercoledì 25 maggio, alle ore 10.30, sempre nello stesso impianto. La prima classificata del girone si qualificherà per la Fase Finale, composta dalle 16 squadre che si sfideranno per aggiudicarsi il Titolo di Campione d’Italia della categoria.



“Finalmente siamo pronti a scendere in campo nell’appuntamento più importante della stagione, quello che tutte le squadre puntano a raggiungere all’inizio di ogni anno: le Finali Nazionali – ha commentato il responsabile del settore giovanile maschile del Consorzio Vero Volley, Mauro Rech -. Sappiamo che si tratta di un evento che vedrà in campo le migliori squadre d’Italia, ma noi siamo pronti a dare il massimo. Il nostro è un gruppo che si appresta a giocare la manifestazione con grinta e determinazione, consapevole che al termine di questa si chiuderà un ciclo di lavoro di quattro anni. La sconfitta nella Finale Regionale ci ha lasciato un po' di amarezza ma allo stesso tempo grande motivazione e voglia di ripartire prontamente. Proveremo a fare del nostro meglio, gara dopo gara, palla dopo palla, perché abbiamo tutte le carte in regolare per farlo. Cercheremo di superarci e fare più strada possibile”.



FINALI NAZIONALI GIOVANILI – U19 MASCHILE

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE A

24 maggio – ore 10.30

Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica

Vero Volley Base Ald – Energytime Spike Campobasso

24 maggio – ore 15.30

Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica

Vero Volley Base Ald – ASD Sloga Tabor

25 maggio – ore 10.30

Palazzetto dello Sport di Alba Adriatica

Vero Volley Base Ald – Gada Volley Pescara 3





TUTTI I RISULTATI ED IL PROGRAMMA A QUESTO LINK