Vero Volley Monza, Anna Danesi è il nuovo capitano della squadra femminile

La fresca campionessa d'Europa designata come giocatrice più rappresentativa della squadra brianzola. In campo maschile confermato in questo ruolo Thomas Beretta

Talento e solidità, carattere e tenacia, generosità e ambizione: ecco le qualità che Anna Danesi, centrale della Vero Volley Monza femminile, e Thomas Beretta, centrale della Vero Volley Monza maschile, possiedono di natura. Saranno quindi loro, per la prossima, entusiasmante stagione sportiva alle porte, i capitani delle due formazioni ammiraglie del Consorzio Vero Volley.

Anna Danesi, pilastro della Nazionale italiana che ha conquistato la medaglia d'Oro all'ultimo Campionato Europeo, alla terza stagione consecutiva in maglia rosablù, sarà quindi il leader del roster guidato dal confermato Marco Gaspari. Nata a Brescia, il 20 aprile 1996, alta 198 cm, con 147 presenze in Nazionale ed un palmares invidiabile tra Club (2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 CEV Cup, quest'ultima con Monza) e azzurro (Bronzo ai Campionati Europei 2019, Argento al Campionato del Mondo 2018, Argento al World Grand Prix 2017) guiderà le sue compagne ad un'altra avventura in Serie A1 femminile, la prima in Champions League.

Per Thomas Beretta il ruolo di capitano è invece una conferma, visto che ricopre questa carica dalla stagione 2018-2019. E la prossima annata sportiva, il centrale nato a Milano il 18 aprile 1990, forte di un palmares di livello (Argento ai Campionati Europei del 2013, Bronzo alla World League 2013 e Bronzo alla Grand Championship Cup 2013) sosterrà i colori monzesi, oltre ad un nuovo cammino in SuperLega Credem Banca, anche a livello continentale, con la prima avventura della squadra orchestrata da Massimo Eccheli in CEV Cup.