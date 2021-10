Monza show: batte Civitanova e vola in finale di Supercoppa

Squadra in casa

Squadra in casa LUBE Civitanova

Supercoppa Superlega: il Vero Volley Monza batte 1-3 la Lube Civitanova Marche ed è la prima finalista dell'edizione 2021. La formazione lombarda se la vedrà con la vincente fra Perugia e Trento.

Una sfida di altissimo livello quella che si è vista al palazzetto di Civitanova, Monza è stata brava a imporsi dal primo set e dopo una brevissima pausa nel terzo, ha saputo trovare lo stimolo per chiudere definitivamente i conti.

Nel primo set Monza, sul punteggio di 9-12 aveva già deliziato il pubblico con tre muri e due ace; dopo il 12-16, Juantorena e compagni si avvicinano fino al 17-18, ma Monza non si fa agganciare portandosi sul 21-23. Dopo il 22-23, un out di Garcia consegna la prima mini vittoria (22-25).

Grande energia per Monza nel secondo set (6-10 e time out Blengini); la Lube non riesce a dare la svolta, trovandosi prima 10-17 e poi 12-20. FInale: 16-25.

Spalle al muro è Juantorena a caricare i compagni, il primo allungo importante arriva sul 18-13; è Monza stavolta a non trovare la via, cerca di stare lì (20-16), ma chiude il capitano di casa: 25-21.

Battaglia fino al 6 pari, poi è Galassi a siglare un mini parziale (6-9); Monza va per l'11-15, poi 17-21. E' festa per la squadra di Eccheli: 20-25.