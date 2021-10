Vero Volley Monza, scocca l'ora dell'esordio in campionato. Si parte domani sera da Busto Arsizio

Danesi e compagne impegnate sul campo della E-Work Arena contro le farfalle per la prima giornata di andata della stagione regolare. Gaspari: "Il muro-difesa la nostra arma principale".

Finalmente è tempo di esordio stagionale in Serie A1 femminile per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari. Domani, sabato 9 ottobre, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD), la prima squadra rosa del Consorzio Vero Volley sarà di scena alla E-Work Arena di Busto Arsizio per affrontare le padrone di casa della Unet E-Work Busto Arsizio nella prima giornata di andata della regular season 2021-2022.

Dopo otto settimane di preparazione, iniziata lo scorso 18 agosto, Danesi e compagne sono pronte a dare il massimo in una gara che mette in palio punti. Come la passata stagione, le rosablù cominceranno la loro avventura nel massimo campionato di volley italiano, la sesta consecutiva, proprio contro le farfalle. Recuperate appieno le assenti delle ultime uscite pre season, Gaspari potrà finalmente contare su tutto il roster. Le due squadre si sono già incontrate nella pre season, seppure a ranghi ridotti, con vittoria monzese per 3-0 nella finale del Trofeo di Chiavenna.

La Unet E-Work, però, in casa è sempre stata capace di esprimere la sua migliore pallavolo. A dare una mano alle farfalle, oltre alla qualità delle proprie interpreti, ci sarà il ritorno dei "caldi" tifosi bustocchi. Lato Busto Arsizio potrebbe partire dall'inizio la schiacciatrice canadese Alexa Gray: in caso di forfait sarebbe pronta Adelina Ungureanu.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, MIHAJLOVIC, DAVYSKIBA

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

Palleggiatrici POULTER, MONZA

Centrali OLIVOTTO, COLOMBO, STEVANOVIC, HERRERA BLANCO

Schiacciatrici GRAY, BATTISTA, MINGARDI, BOSETTI, UNGUREANU

Liberi ZANNONI, BRESSAN

Allenatore MUSSO



PRECEDENTI

18, tutti in Serie A1 (5 successi Monza, 13 successi Busto Arsizio)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Unet E-Work Busto Arsizio - Saugella Monza 3-0 (1a giornata di ritorno Serie A1 femminile 2020-2021) – 17 febbraio 2021 – E-Work Arena di Busto Arsizio.

GLI EX DELLA GARA

PER MONZA

Alessia Orro, a Busto Arsizio dal 2017 al 2020

Alessia Gennari, a Busto Arsizio dal 2017 al 2021

Beatrice Negretti, a Busto Arsizio dal 2015 al 2017 e nella stagione 2019-2020

PER BUSTO ARSIZIO

Nessuno

CURIOSITA’

I due club si sono incontrati nove volte in regular season, otto volte nei Play-Off Scudetto e una volta in Coppa Italia (semifinale di Final Four della passata stagione).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "C'è molta voglia di tornare in campo. Dopo due mesi passati a lavorare su tanti aspetti della nostra, rinnovata squadra, abbiamo voglia di iniziare e siamo pronti e contenti di ritrovare il pubblico, anche se non ancora al massimo della capienza. Busto Arsizio ha cambiato diverse pedine, mantenendo però una ossatura importante, con la diagonale palleggiatore e opposto della passata stagione, oltre che le schiacciatrici e le centrali dell'ultima annata sportiva. Cosa dovremo fare? Da parte nostra ci deve essere la consapevolezza che il nostro muro-difesa deve diventare, contro di loro, il punto di riferimento".

