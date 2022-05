Finali Nazionali U18F: la Vero Volley Torneria Colombo si prepara a partire per Verona

Sarà Verona il teatro delle Finali Nazionali Under 18 femminili e la Vero Volley Torneria Colombo Monza di Angelo Robbiati sarà presente. Le ragazze del Consorzio Vero Volley, campionesse regionali di categoria, partiranno direttamente dalla Fase Finale da giovedì 26 maggio.



Le avversarie della Vero Volley Torneria Colombo saranno, nel Girone E, Normac Volley Plan (Genova-Liguria), US Pallavolo Senigallia (Marche) e la prima classificata del girone D della fase di qualificazione. Sarà proprio quest'ultima il primo ostacolo delle monzesi nella gara d'esordio della manifestazione in programma giovedì 26 maggio, alle ore 17.00, sul campo del Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR). Le lombarde affronteranno successivamente, sempre nello stesso impianto di gioco, l'US Pallavolo Senigallia venerdì 27 maggio alle ore 9.00, e la Normac Volley Plan alle 17.00. Le 16 squadre qualificate alla Fase Finale si sfideranno per aggiudicarsi il Titolo di Campione d’Italia della categoria.



“E’ un grande onore per noi arrivare all’appuntamento più importante della stagione da campionesse regionali – ha dichiarato Valentina Centenero, responsabile del settore giovanile femminile del Consorzio Vero Volley -. L’aver trionfato nella categoria di eccellenza della Regione Lombardia, oltre ad essere per noi motivo di soddisfazione, ci permette di accedere direttamente alla Fase Finale della competizione senza passare dalle qualificazioni. Merito di un gruppo e di un intero staff che hanno saputo lavorare di squadra, per un obiettivo comune, con grande entusiasmo e generosità, dimostrando che la coralità vince sempre sulle individualità. Ora godiamoci questo grande evento, cercando di dare il massimo per provare ad arrivare più in fondo possibile”.



FINALI NAZIONALI GIOVANILI – U18 FEMMINILE

FASE FINALE – GIRONE E

26 maggio – ore 17.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – Prima classificata girone D

27 maggio – ore 9.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – US Pallavolo Senigallia

27 maggio – ore 17.00

Palazzetto dello Sport di Palazzolo di Sona (VR)

Vero Volley Torneria Colombo Monza – Normac Volley Plan





TUTTI I RISULTATI ED IL PROGRAMMA A QUESTO LINK