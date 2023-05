Volley femminile, la Vero Volley Torneria Colombo vola a Vibo Valentia per le Finali Nazionali U18F

La Vero Volley Torneria Colombo è partita questa mattina con destinazione Vibo Valentia dove dal 23 al 28 maggio prenderà parte alle Finali Nazionali per la categoria Under 18 femminile. Le Vicecampionesse regionali della Lombardia inizieranno il loro percorso verso lo Scudetto a partire dal Girone A della fase di qualificazione.



Il primo ostacolo per la formazione monzese, allenata da Angelo Robbiati, sarà Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso (Molise) nel match d’esordio in programma domani, martedì 23 maggio, alle ore 10.30 sul campo del Palazzetto dello Sport provinciale di Vibo Valentia. A seguire, nel pomeriggio sempre di martedì 23 maggio, sarà sfida contro la sarda Pallavolo Alfieri (Sardegna). La Vero Volley Torneria Colombo chiuderà il proprio girone di qualificazione affrontando nella mattinata di mercoledì 24 maggio Serterco Volley School Wonder Volley (Liguria). La prima classificata del girone prenderà parte alla Fase Finale, composta dalle 12 squadre che si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia di categoria.



“Arrivare a disputare le Finali Nazionali per noi è sempre motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Valentina Centenero, responsabile del settore giovanile femminile del Consorzio Vero Volley - Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo a questo appuntamento con due squadre femminili (Under18 e Under16) e questo ci conferma che il lavoro che stiamo facendo porta risultati. A Vibo Valentia il nostro obiettivo sarà giocare partita dopo partita sempre con l’idea di divertirci e cercando di esprimere al meglio il gioco che sappiamo e possiamo fare”.



FINALI NAZIONALI GIOVANILI – U18 FEMMINILE

FASE DI QUALIFICAZIONE – GIRONE A

23 maggio – ore 10.30

Palazzo dello Sport provinciale (Vibo Valentia)

Vero Volley Torneria Colombo – Fisio Pro Nuova Pallavolo CB

23 maggio – ore 16.30

Palazzetto dello Sport provinciale (Vibo Valentia)

Vero Volley Torneria Colombo – Pallavolo Alfieri

24 maggio – ore 10.30

Palazzetto dello Sport provinciale (Vibo Valentia)

Vero Volley Torneria Colombo – Serterco Volley School Wonder Volley



CALENDARIO E PROGRAMMA, CLICCANDO QUI



ROSTER

Letizia Badini - palleggiatrice

Asia Belli - centrale

Fiorella Bizzotto - centrale

Martina Diana - schiacciatrice

Denise Elia - centrale

Alessia Facchinetti - schiacciatrice

Emma Indinimeo - schiacciatrice

Gaia Mancastroppa - palleggiatrice

Marta Negri - libero

Ludovica Pagliuca - schiacciatrice

Alessia Patasce - schiacciatrice

Veronica Piciocchi - libero

Lyvia Racchelli - opposto

Carola Tesoro - schiacciatrice



STAFF

Angelo Robbiati - 1° allenatore

Valeria Redaelli - 2° allenatore



Michele Lucherini - scoutmanRoberta Placì - fisioterapista