Vimercate si tinge d’Azzurro: Dominika Giuliani convocata in Nazionale

Ha già dimostrato ampiamente quanto le doni il colore azzurro: non sono state soltanto le tre stagioni con il Club Italia a far assaporare a Dominika Giuliani il brivido di una maglia decisamente evocativa. La schiacciatrice originaria di Vimercate ha dimostrato tutto il proprio valore con le nazionali giovanili, rivelandosi una vera e propria trascinatrice. Ora è arrivata una nuova occasione prestigiosa per difendere i colori dell’Italia, la convocazione nella Nazionale Under 22.

A sceglierla è stato coach Marco Mencarelli che la conosce molto bene per averla allenata (scegliendola tra l’altro come capitano) proprio al Club Italia. Nello specifico, sono state convocate 16 atlete per il primo raduno della stagione 2024 della Nazionale Under 22 femminile. Le azzurrine si ritroveranno da martedì 14 a giovedì 23 maggio a Lecco.

Per il tecnico sarà l’occasione per iniziare a preparare al meglio l’appuntamento clou della stazione; la Nazionale Under 22 femminile, infatti, dal 1° al 7 luglio parteciperà ai campionati europei di categoria che si giocheranno in Italia nelle città di Lecce e Copertino. Dominika ha sfruttato al meglio la sua prima stagione in A1, per la precisione con l’UYBA Busto Arsizio, collezionando 21 presenze impreziosite da 48 punti. Un’ottima esperienza che segue, come già sottolineato, un’ampia trafila federale.

Nata il 26 novembre 2004, si è messa in luce in particolare nella stagione 2022-2023 come capitano, mettendo a referto 289 punti realizzati in 31 gare disputate. A proposito di Azzurro, Dominika Giuliani ha preso parte ai Mondiali in Messico nel 2023, vincendo la medaglia d’argento, mentre con la formazione Under 19 ha vinto nel 2022 l'Europeo, Con l'Under 18, invece, ha conquistato la medaglia di argento ai Mondiali giocati sempre in Messico nel 2021. In poche parole, una giovane giocatrice che ha la Nazionale nel DNA e di cui Vimercate non può che essere orgogliosa.