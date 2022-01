Volley A3, Brugherio continua la striscia di sconfitte: ko contro San Donà

Non c'è storia di allontanarsi dall'ultimo posto in classifica. Contro San Donà la Gamma Chimica Brugherio rimedia una nuova sconfitta per 0-3. L'ultimo posto è assicurato con quattro punti e acciuffare la Geeti a 13 lunghezze non è così facile soprattutto pensando che la formazione bolognese ha una sfida da recuperare.

Coach Traviglia al termine della gara: “Partendo dalle cose positive, sicuramente nei primi due set abbiamo fatto bene al servizio ed in tutta la gara il gioco al centro è stato molto valido. Innocenzi, Mitkov e Colombo hanno dato un bel supporto alla squadra. Purtroppo però nel terzo set abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in battuta, e quello che ci ha penalizzato è la discontinuità caratteriale. Nelle prossime partite mi piacerebbe vedere più squadra, giocare tutti insieme e venire fuori insieme dai passaggi complicati che in una gara si verificano”.

Gamma Chimica Brugherio: Bonacchi 3, Mitkov 19, Piazza 3, Chiloiro 9, Compagnoni M 1, Innocenzi 8, Colombo L, Bonisoli, Eccher 3 NE: Compagnoni F. Regattieri.

Volley Team San Donà: Monari 5, Vaskelis 22, Garofalo 12, Basso 6, Bellucci 4, Bragatto 5, Santi L, Merlo, Palmisano, Mignano NE: Cherin, Tuis, Zonta, Mondin L.