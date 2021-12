Volley A3, Brugherio lotta ma vince Pineto

Era una sfida difficile, ma la squadra è stata brava a lottare per due set riuscendo quasi a riaprire i conti. La Gamma Chimica Brugherio perde 0-3 (25-27; 18-2; 23-25) in casa contro la vice capolista Pineto e rimane da sola sul fondo della classifica con quattro punti, ma a solo uno dalla penultima Torino e a due dalla terzultima Geetit Bologna.

“Abbiamo giocato alla pari dei primi in classifica e per due set siamo stati bravi. Nel primo abbiamo avuto percentuali in battuta basse, - spiega il tecnico Durand - senza quelle forse avremmo potuto portarlo a casa visto che loro non avevano approcciato benissimo la gara. Il terzo poi punto a punto ma ci manca qualcosa nei finali di set, non riusciamo ad avere quel fondamentale, che sia la battuta, il muro o la ricostruzione, che faccia la differenza e che ci permetta di chiuderlo. La cosa molto positiva della gara di oggi è sicuramente la prova di Mitkov. Abbiamo iniziato a mettere a posto un tassello; è la terza gara che fa in una settimana ed è andato sempre in crescendo ed oggi è stato veramente bravo. Per noi è importante sistemare le cose mattoncino su mattoncino e lui oggi è stato un elemento molto importante per la squadra e per il prosieguo del campionato”.