Volley, Brugherio ancora ko questa volta con Belluno. Il coach: “Ci manca il ritmo gara”

Non c’è ancora il profumo di vittoria per la Gamma Chimica Brugherio, che perde in casa 0-3 (23-25; 17-25; 22-25) contro la Da Rold Logistics Belluno nella sfida valevole per la settima giornata di campionato.

La squadra della provincia di Monza ha mostrato buoni segnali, giocando un primo e un terzo set a buon ritmo e stando attaccata all'avversario, ma di fatto non ha mai trovato la spinta per ribaltare la situazione.

“Siamo riusciti a stare in partita solo a tratti ma in questo momento purtroppo quello che possiamo fare è questo. In settimana Piazza e Biffi non si sono allenati per problemi fisici, non è una giustificazione ma arriviamo in campo con una squadra ai minimi termini. Peccato, - ha detto il tecnico Danilo Durand - è stata una partita dove non siamo riusciti a mettere in difficoltà l’avversario nel loro cambio palla; dovevamo essere più aggressivi anche se c’è stata una reazione da parte della squadra nel primo e terzo set quando siamo rimasti attaccati al punteggio fino al 22. Ci manca il ritmo gara. Purtroppo nella pallavolo non puoi inventarti nulla, se non hai delle certezze non puoi inventartele e le certezze le acquisisci replicando le situazioni in allenamento. In questo momento dobbiamo cercare di recuperare tutti il prima possibile e ripartire”.