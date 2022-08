Volley A3, per 15 anni sempre e solo a Brugherio: Piazza entro nello staff tecnico

Una fede vera. Dopo quindici anni di pallavolo giocata, dall’under 12 alla serie A, sempre con la stessa maglia, quella dei Diavoli Rosa, l’ex capitano della Gamma Chimica Brugherio, Massimo Piazza, cambia prospettiva e dal campo passerà ad essere parte integrante della prima squadra dei Diavoli Rosa entrando ufficialmente nello staff tecnico della squadra di Brugherio.

Bandiera dei colori e dello spirito dei Diavoli Rosa, Piazza porterà l’esperienza ed il vissuto del campo anche in panchina con l’obiettivo di essere un importante trait d’union tra giocatori e team tecnico, esperienza inoltre che andrà a formare sempre più Piazza nel ruolo di allenatore che già da qualche anno ha intrapreso nelle giovanili della sua società.

Una scelta unanime che traina grandissimo entusiasmo sia nella dirigenza rosanero sia nel team tecnico ed è proprio coach Danilo Durand, suo allenatore nelle giovanili e in prima squadra, che accoglie con queste parole Massimo Piazza nel suo staff: "Sono felicissimo di accogliere all’interno dello staff Piazza fino all’anno scorso capitano ma che già da qualche anno ha intrapreso la carriera da allenatore. È sempre stato un ragazzo molto intelligente in campo e si sta rivelando e si rivelerà sempre più anche un ottimo allenatore. Volevamo ampliare e integrare lo staff con profili che potessero dare ulteriore slancio e apporto alla squadra e penso che la figura di Piazza ci porterà grandi benefici e ci farà fare un grande salto di qualità sia nel lavoro in palestra sia nella gestione degli elementi della rosa".

Scalpitante Massimo Piazza nel dare avvio a questo nuovo capitolo nei Diavoli Rosa: "Incomincia per me un nuovo capitolo nella pallavolo; fino a qualche mese fa ero il capitano della nostra nostra serie A mentre adesso faccio parte dello staff tecnico. È sicuramente un ruolo nuovo e diverso che mi stimola molto e che spero di essere all’altezza di ricoprire. Sono proprio questi nuovi stimoli che mi hanno convinto ad accettare il nuovo incarico e ringrazio sinceramente la società per questa bella opportunità. Avendo smesso di giocare da poco mi sento ancora molto vicino ai giocatori, tanti dei quali hanno giocato con me per molto tempo, e spero che questa vicinanza rappresenti quel qualcosa in più e possa far bene sia allo staff che ai ragazzi. Non vedo l’ora di cominciare. Forza Diavoli".