Superlega, Monza ritrova la vittoria con Cisterna. Beretta mvp: "Abbiamo dimostrato carattere"

Con il rientro di Grozer e un gioco corale il sorriso in Superlega è ritrovato. Finisce 3-1 la sfida fra il Vero Volley Monza e la Top Volley Cisterna: tre punti importanti che servono alla formazione di Ecchelli per continuare a rimanere in alto. Perso il primo set la squadra ha messo in campo una grande reazione e messo da parte le altre tre frazioni. “E’ stata una vittoria di qualità che ci serviva, - dice Thoms Beretta nominato anche Mvp - più che per la classifica per noi stessi e per il lavoro che stiamo facendo. Ci serviva una vittoria di carattere, dopo tre partite in cui ci abbiamo provato ma non ce l’abbiamo fatta. Faccio un grande applauso a tutti: così è il modo in cui dobbiamo giocare d’ora in avanti”.

Il primo set è combattuto con Cisterna a portarsi sul 3-6 e Monza a ricucire fino all'8 pari; è punto a punto con gli ospiti a provare di nuovo a scappare (12-15) e Monza a impattare sul 19-19. La terza freccia di Cisterna è quella definitiva: 22-25. Parte ancora bene la Top Volley, anzi rispetto al primo set vola anche sul 4-9 e poi sul 7-13. Grozer e compagni sono pazienti e capaci di impattare 17-17 per avviare un punto a punto vittorioso: 25-23.

E' un eterno equilibrio ed è ancora la Top Volley a fare meglio (1-4), Monza pareggia 7-7 e poi sigla il 12-9 presto cancellato da Cisterna (17-17). Cisterna tiene fino al 21-20 poi è parziale di casa che vale il 24-20 e il finale dice 25-23. Il quarto set è senza sotria per gli uomini di Eccheli, l'equilibrio stavolta svanisce sul 2-2, Monza vola sull'8-3 e poi sul 19-12 e il finale dice 25-18.

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna 3-1 (22-25, 25-23, 25-23, 25-18)

Vero Volley Monza: Beretta 16, Grozer 15, Dzavoronok 24, Galassi 9, Orduna 2, Davyskiba 6; Federici (L). Grozdanov, Katic 8. Ne. Karyagin, Calligaro, Magliano, Galliani, Gaggini (L). All. Eccheli

Top Volley Cisterna: Rinaldi 10, Bossi 9, Baranowicz 3, Maar 16, Zingel 9, Dirlic 17; Cavaccini (L). Wiltenburg, Giani, Raffaelli 1, Saadat 4. Ne. Picchio (L). All. Soli.