Volley, l'Italia è campione del mondo e Monza brilla: Galassi premiato miglior centrale

Dopo 24 anni una gioia incredibile. L’Italia di Fefé De Giorgi è campione del mondo grazie alla vittoria per 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20) contro i padroni di casa e favoriti della Polonia nella bolgia del palazzetto di Katowice con 15mila tifosi.

Luccica eccome anche il Vero Volley Monza: il suo Galassi è stato anche premiato come miglior centrale della competizione.

L’Italia non vinceva dal 1998 e non solo, sempre da quella data non aveva più conquistato una finale mondiale. E’ un successo che arriva dopo quello dello scorso anno agli Europei: quella di De Giorgi è stata la formazione più giovane della competizione internazionale