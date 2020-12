Synlab Cam Monza si prepara a correre accanto al Pink Is Good Running team – Gruppo Monza e Brianza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Dopo il recente lancio del progetto “Cuore di Donna” sul territorio monzese, Synlab CAM Monza torna a occuparsi di prevenzione della salute femminile attraverso la neonata partnership con il Pink is good Running Team – Gruppo Monza e Brianza: progetto ideato da Fondazione Umberto Veronesi, impegnata sul territorio nella raccolta fondi per la ricerca scientifica contro i tumori femminili. Quella tra Synlab CAM Monza e il gruppo monzese del progetto “Pink is good Running Team” è una liaison nata con l’obiettivo di fornire alle runner brianzole servizi a sostegno della loro preparazione sportiva attraverso la collaborazione con lo staff di Fisioterapia e Medical Fitness del Polidiagnostico monzese. Il percorso prenderà avvio all’allentarsi della pressione dovuta all’emergenza sanitaria in corso, ma intanto le due realtà hanno comunque deciso di muovere i primi passi insieme in occasione dell’uscita del calendario 2021 delle Pink Ambassador di Monza e Brianza. Synlab CAM Monza ha, infatti, scelto di sostenere questo progetto creativo a scopo benefico divenendo sponsor del calendario, in vista di una più stretta collaborazione che si svilupperà non appena i tempi lo permetteranno. Il Pink is good Running Team di Monza e Brianza è uno dei 14 team del grande progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta ai tumori femminili “Pink is good”, che ogni anno finanzia medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio. Le Pink Ambassador sono impegnate nella raccolta fondi con un’attività di crowdfunding; quest’anno, cuore del progetto delle Pink brianzole è il calendario 2021, che ha come protagoniste le donne del Team: 12 ritratti d'autore scattati nel parco di Monza raccontano le storie delle “Pink” attraverso un viaggio emozionante e allo stesso tempo divertente, per non dimenticare che nella vita di una donna la prevenzione e la ricerca scientifica d’eccellenza fanno la differenza tra la vita e la morte. Synlab CAM Monza ha deciso di riservare un’attenzione particolare all’iniziativa, in virtù della sensibilità e dedizione che da sempre dedica al mondo femminile, sostenendo e collaborando con associazioni, enti e istituzioni “in rosa” e proponendo una serie di approfondimenti di genere sanitari e culturali, tanto da essere divenuto un punto di riferimento nel territorio per la salute delle donne.