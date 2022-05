Tennis, Bestetti e De Stefano prenotano il viaggio da Ceriano agli internazionali di Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Loro hanno il biglietto per Roma già in tasca: destinazione Foro Italico, per le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2022, a Roma ovviamente. Sono la vincitrice e la finalista del torneo Open che si è concluso nelle scorse ore sui campi del Club Tennis Ceriano, circolo che quest'anno ha ospitato la tappa lombarda delle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia. Nel tabellone di singolare si è imposta Giuliana Bestetti che in finale ha superato la giovane Samira De Stefano per 6-2 7-5 in poco più di un'ora. Un match dominato dalla giocatrice classe 1997 che proprio in questi giorni ha raggiunto il suo best ranking nella classifica Itf con la posizione numero 386. Insieme a lei a Roma andranno, come detto, anche la finalista 19enne comasca e Chiara Giaquinta, che proprio in coppia con De Stefano si è aggiudicata il tabellone di doppio in finale contro Carola Cavelli e Valentina Losciale. Ma non è tutto, a Roma ci sarà anche una giocatrice del CTC: nel torneo di terza categoria si è imposta infatti Gloria Perfetti, 6-4 6-2 su Michela Gamba. Infine, pass per il Foro Italico per Rebecca Pecchenini, vincitrice del tabellone singolare di quarta categoria contro Simona Quaroni che può comunque consolarsi con il successo nel doppio in coppia con Sabrina Riva. Un torneo certamente non semplice da organizzare ma che ha rappresentato un banco di prova importante per il Club Tennis Ceriano. "Sono davvero soddisfatto del livello di tennis espresso da tutte le giocatrici: ognuna di loro ha dato il massimo e il pubblico ha percepito chiaramente questo impegno e questa voglia di vincere che alla fine hanno fatto bene allo spettacolo" dichiara il presidente del club brianzolo, Severino Rocco. Sulla finale del tabellone Open femminile, Rocco aggiunge: "Bestetti ha giocato una grande partita. Da parte sua, De Stefano aveva disputato una straordinaria semifinale e, forse, nell'ultimo match ha perso un pizzico di freschezza atletica, o magari anche l'emozione le ha giocato un brutto scherzo. In ogni caso entrambe hanno disputato un grande torneo e adesso andranno a giocarsi le proprie carte a Roma". E lo faranno insieme alle qualificate degli altri tabelloni. Ma nell'elenco dei vincitori bisogna iscrivere senz'altro anche il nome del Club Tennis Ceriano che per la prima volta ha organizzato un torneo di questa importanza. E lo ha fatto senza sbagliare un colpo.