Tennis, capolavoro Ceriano: le ragazze under 16 volano alle finali nazionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Un risultato storico, in una stagione tutta da incorniciare. Le ragazze della formazione under 16 del Club Tennis Ceriano conquistano un posto per le finali nazionali dei campionati giovanili a squadre 2021 che si disputeranno al Tennis Sanremo dal 24 al 26 settembre prossimi. Nelle fasi finali di macroarea Nord-Ovest, giocate al Tc Lecco, la formazione brianzola capitanata da Stefano Mazzola si è imposta prima sulle liguri del Tc Santa Margherita per 2-1 e poi sul Tc Finale Ligure per 3-0 qualificandosi così per le Final Eight nazionali e raggiungendo un traguardo inedito nella storia del club brianzolo. Proprio nell’impegno decisivo contro il club di Finale Ligure, i successi rotondi di Alice Dell’Orto e di Serena Paris hanno concretizzato quella che ha tutti i contorni di un’impresa sportiva. Così le ragazze del CTC andranno alla fase nazionale a braccetto con l’altra formazione qualificata nel tabellone under 16 della macroarea Nord-Ovest, uscita sempre dalle gare disputatesi a Lecco, vale a dire la compagine lombarda dello Junior Tennis Milano. ATA Battisti Trento, Villa Carpena Forlì, Tc Pistoia, Parioli Roma, Ct La Signoretta Genazzano (Roma) e Tc Siracusa le altre sei formazioni che hanno strappato il pass per il tabellone conclusivo.

“Siamo davvero felici per questo traguardo. Le ragazze devono essere orgogliose perché hanno fatto qualcosa di speciale. Adesso andremo a giocarci le nostre carte anche a Sanremo”, ha commentato il direttore tecnico del Club Tennis Ceriano Silverio Basilico. Un risultato che non è affatto un caso isolato, in casa CTC, perché arriva a poche settimane di distanza dalla promozione ottenuta dalla squadra femminile in Serie B2 e a qualche giorno dall’avvio del campionato di Serie A2. Il tutto a conferma di un settore agonistico, e di un settore giovanile, più che mai attivo e in salute. L’appuntamento dunque, adesso, è sulla terra rossa in provincia di Imperia per scoprire quanto potrà arrivare lontano il Club Tennis Ceriano con le sue ragazze. Che, certamente, non si accontenteranno solamente di essere la rivelazione del campionato ma proveranno a sorprendere tutti, ancora una volta. Come è ormai abituale per il CTC. In tutte le competizioni e in tutte le categorie.