Tennis, Ceriano continua la sua corsa in serie B2 e festeggia un’altra edizione di successo del “Fratelli Rossetti”

Continua la corsa del Club Tennis Ceriano nel campionato maschile di Serie B2 2023. La formazione capitanata da Eugenio Ferrarini ha raccolto la quarta vittoria in cinque giornate restando agganciata alla vetta del girone 5 a un turno dal termine di questa prima fase. Con il successo contro il Tc Città dei Mille per 5-1, il CTC sale a 12 punti e condivide la testa del girone proprio con la formazione orobica e il TC Guidizzolo. A questo punto, nel turno in programma domenica prossima 18 giugno si deciderà chi otterrà la promozione diretta in Serie B1 e chi si giocherà i play-off per provare a staccare gli ultimi pass per la categoria superiore. Secondo il regolamento, infatti, le prime classificate di ogni girone sono ammesse al Campionato di Serie B1 nel 2024 mentre le seconde disputano un tabellone di play-off con formula di andata e ritorno. Praticamente fuori dai giochi il TC Città dei Mille che osserverà il proprio turno di riposo, la promozione diretta è affare tra Guidizzolo che sfiderà la Milago Tennis Academy in quel di Buccinasco e proprio il Club Tennis Ceriano, anch’esso impegnato nella impegnativa trasferta di Vigevano contro lo Sporting Club Selva Alta. Attenzione proprio a Selva Alta che deve recuperare il match contro il CT Parabiago e potrebbe rientrare in extremis nella corsa promozione. Oltre alle competizioni a squadre, il club brianzolo ha appena concluso un altro importante appuntamento stagionale, il “Circuito Fratelli Rossetti – Trofeo Dalma”, manifestazione giovanile dedicata alle categorie da under 10 ad under 16 (femminile e maschile) che ha visto in campo oltre 200 giovani atleti. “Sono più di vent’anni che organizziamo questa manifestazione e, ogni anno, l’asticella si alza sempre più. In particolare, in questa edizione mi hanno impressionato i più giovani, quelli dell’under 10 e under 12 che hanno dimostrato un livello molto buono. Abbiamo anche assistito a delle finale molto equilibrate quindi siamo molto soddisfatti” dice il presidente del CTC, Severino Rocco. Nella categoria under 10 femminile ha vinto Sofia Brigatti (6-1 6-0 in finale a Lavinia Marubbi) mentre nel tabellone maschile Matteo Perego ha ragione di Tommaso Binda (3-6 7-5 11/9). Tra le ragazze under 12, successo per Sofia Conese che si è imposta su Marta Bruneo per 6-4 6–7 11/9. Nell’under 12 maschile ha vinto Christian Agrati che, in finale, ha avuto la meglio su Francesco Palmieri (6-4 6-1). Nelle categorie under 14 e under 16 femminile bis di Carolina Broggi, mentre in quella maschile under 14 il successo è andato a Francesco Bellusci (6-4 7-6 su Luca Pronti). Infine, tra i ragazzi under 16 ha trionfato Alexander Velev (battuto in finale Riccardo Verzeletti per 6-4 6-1).