Tennis, Ceriano da favola a Verona: adesso la serie A1 è davvero a un passo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Se non è stato un capolavoro assoluto, poco ci è mancato. Nel turno di andata dei play-off validi per la promozione alla Serie A1 femminile 2022, il Club Tennis Ceriano supera per 3-1 l'Associazione Tennis Verona in trasferta e compie un deciso passo avanti nella corsa verso la massima divisione. Certo, tutto si deciderà solo tra sette giorni nella sfida di ritorno che si disputerà sui campi del Centro Robur di Saronno, ma il successo in Veneto conquistato oggi mette una seria ipoteca sulla vittoria finale in favore del team brianzolo. Successo che arriva al termine di un confronto tutt'altro che agevole nonostante la larga vittoria di Anna Turati nel match d'apertura contro Andrea Farulla di Palma. Perché già nel secondo incontro tra Anne Schaefer e Aurora Zantedeschi l'equilibrio è massimo: solo un guizzo della giocatrice tedesca, che strappa il servizio all'avversaria sul 4-4 nel secondo set, decide una sfida fortemente incerta. Ma la formazione veneta torna subito in partita grazie a Sofia Sambù che s'impone su Maria Aurelia Scotti per 6-1 6-4. Nel doppio decisivo, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, si arriva fino al super tie break che sostituisce il terzo set. La svolta giunge sul 3-3 quando il duo cerianese composto da Camilla Scala e Rachele Zingale allunga fino al 6-3. Verona accorcia fino al 6-7 ma alla fine a sorridere è il CTC che chiude per 10 punti a 6 una sfida non adatta ai deboli di cuore. "Sono contentissimo - esulta il capitano del Club Tennis Ceriano Silverio Basilico -: anche oggi tutte le ragazze sono state eccezionali. Dopo i singolari, ho scelto all'ultimo istante di non schierare il classico doppio ma di puntare su Zingale e Scotti, la coppia dello scorso anno, prendendo forse un rischio, ma alla fine tutto è andato per il meglio". Adesso, in vista della sfida di ritorno, Basilico predica giustamente prudenza: "Abbiamo un bel vantaggio ma non dobbiamo sottovalutare l'impegno. Molto dipenderà anche da chi schiererà Verona, noi comunque siamo pronti". Dopo la retrocessione subita alla fine della stagione 2017, adesso l'appuntamento con il ritorno in Serie A1 è davvero vicino per il Club Tennis Ceriano che, in casa, avrà diversi risultati utili a disposizione. A questo punto non si tratta più di sognare la promozione, ma di fare bene i propri calcoli per completare l'opera e trasformare il sogno in realtà. Serie A2 femminile 2021 - Play-off, andata secondo turno Associazione Tennis Verona - Club Tennis Ceriano 1-3 Anna Turati (C) b. Andrea Farulla Di Palma (V) 6-1 6-2, Anne Schaefer (C) b. Aurora Zantedeschi (V) 6-4 6-4, Sofia Sambù (V) b. Maria Aurelia Scotti (C) 6-1 6-4, Scala/Zingale (C) b. Zantedeschi/Farulla Di Palma (V) 6-4 1-6 10/6.