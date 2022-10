Tennis Ceriano tra padel, nuovi progetti con Max Sartori e attesa per il debutto in casa in A2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Cresce l'attesa per il debutto casalingo del CT Ceriano nel campionato di Serie A2 2022. Dopo il successo nella prima giornata contro il TC Prato, la formazione guidata da Silverio Basilico ospiterà la neopromossa CUS Catania domenica 23 ottobre sui campi veloci del Centro Robur Saronno. Basilico spera di poter schierare la formazione al completo contro un avversario che, in qualità di new entry può nascondere delle insidie. Certo è che un successo consoliderebbe la vetta nel girone uno. Non solo Serie A2, perché durante questo stop di due settimane del campionato, dalle parti di Ceriano ci si è dati un gran daffare per organizzare una delle venti tappe del "Pro 1000", nuovo circuito di padel promosso dal Comitato regionale lombardo della Federtennis. Nel tabellone di terza categoria si è imposta la coppia formata da Filippo Mangani e Christian Scandroglio (6-3 6-4 su Alessandro Conca e Federico Lucini) mentre in quello di quarta la vittoria è andata a Mattia Pighetti e Marco Guzzo. Tornando al tennis, una novità davvero importante riguarda la collaborazione con Horizon Tennis Home, la società fondata da Massimo Sartori, già coach di Andreas Seppi e Marco Cecchinato, che propone allenamenti personalizzati dal punto di vista atletico, tecnico e tattico con metodi innovativi. Un'occasione che quelli del CTC non si sono lasciati sfuggire: "Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione. Metodo, certezze e sicurezza in campo. Sarà un viaggio bellissimo" fanno sapere dal club brianzolo.