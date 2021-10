Tennis, che esordio nell'A2 2021 per Ceriano: vince e convince a Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Esordio praticamente perfetto per il Club Tennis Ceriano che, nella prima giornata del campionato di Serie A2 2021, vince e convince nella ostica trasferta pugliese contro il Circolo Tennis Bari. Le ragazze capitanate da Silverio Basilico si impongono per 3-1 e conquistano la vetta del girone 1 insieme all'altra formazione lombarda del campionato (Bal Lumezzane) e al Circolo Tennis Palermo, prossimo avversario proprio del CTC. Una vittoria importante, firmata dai successi in singolare del nuovo acquisto Anna Turati e di Maria Aurelia Scotti. Entrambe protagoniste anche nel doppio decisivo che ha cristallizzato il punteggio finale. E il risultato sarebbe potuto essere anche più rotondo perché Anne Schaefer, nonostante una buona prova e due match point a disposizione nel terzo parziale, si è dovuta arrendere a Marie Benoit per 6-4 4-6 7-5 al termine di una maratona lunga ben tre ore e 21 minuti di gioco. La giocatrice belga, attuale numero 227 della classifica mondiale Wta, ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo beffando la tedesca che veste i colori del CTC proprio sul filo di lana. Un k.o. duro da digerire per come è maturato che però nulla toglie al successo della formazione brianzola che nel complesso ha messo in mostra una grande prova di carattere. Il Club Tennis Ceriano è infatti riuscito a portare a casa il risultato grazie al successo rotondo di Anna Turati su Natasha Piludu e a quello, meno agevole, di Maria Aurelia Scotti su Vittoria Paganetti. Scotti e Turati hanno poi concesso subito il bis nel doppio. Una sfida equilibrata fino al 2-2 del secondo set, quando la coppia cerianese ha preso il largo infilando quattro giochi consecutivi e chiudendo i conti. Il CTC firma così una vittoria importante che muove subito la classifica prima del turno di riposo di domenica prossima e in attesa dell'esordio in casa previsto per il 17 ottobre, quando il Club Tennis Ceriano se la vedrà con il Circolo Tennis Palermo. In questa prima giornata di campionato le siciliane si sono imposte in trasferta al CS Plebiscito di Padova. Molto soddisfatto, ovviamente, capitan Silverio Basilico: "Ottima prova di tutta la squadra - ha commentato a caldo - su una superficie particolarmente lenta che certo non era l'ideale per noi. Una prestazione collettiva eccezionale, anche chi non ha giocato ha dato il proprio contributo dimostrando di essere parte di una squadra vera e affiatata, sempre con lo spirito giusto". Appuntamento dunque tra due settimane per l'esordio delle ragazze del CTC davanti al pubblico di casa (come da tradizione al centro Robur Saronno) in una sfida che potrà già dire molto sugli equilibri del raggruppamento. RISULTATI Prima giornata Girone 1 Club Tennis Ceriano b. Circolo Tennis Bari 3-1 Marie Benoit (B) b. Anne Schaefer (C) 4-6 6-4 7-5, Anna Turati (C) b. Natasha Piludu (B) 6-0 6-1, Maria Aurelia Scotti (C) b. Vittoria Paganetti 6-3 7-6(3), Scotti/Turati (C) b. Benoit/Paganetti (B) 6-4 6-2 CLASSIFICA GIRONE 1 1. Bal Lumezzane, 3 punti (4-0) 2. Club Tennis Ceriano, 3 punti (3-1) 2. Circolo Tennis Palermo, 3 punti (3-1) 4. Centro Sportivo Plebiscito, 0 punti (1-3) 4. Circolo Tennis Bari, 0 punti (1-3) 6. Circolo Tennis Bologna, 0 punti (0-0, turno di riposo) 7. Tennis Beinasco, 0 punti (0-4)