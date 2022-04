Tennis, dopo due anni torna il master della Brianza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Tutto pronto o quasi. Dopo un’attesa lunga due anni, torna finalmente il Master della Brianza che, in questo 2022, celebrerà la sua quarantesima edizione. Una ricorrenza importante che segna anche un passaggio di consegne, con lo storico organizzatore della manifestazione tennistica Marco Gerosa che lascia il testimone al maestro nazionale Alessandro Galbiati. “Per me è una gran bella soddisfazione e assumere la direzione del circuito proprio nel suo quarantesimo anno rende tutto ancora più speciale. Ringrazio Marco per la fiducia e spero di fare bene come lui ha sempre fatto in tutti questi anni” ha detto Galbiati, pronto a raccogliere con entusiasmo un’eredità speciale dopo lo stop forzato imposto dall’emergenza Covid. La pandemia ha fermato per due anni la competizione ma non la voglia degli appassionati che oggi sono pronti a tornare in campo e sulle tribune per placare la propria sete di tennis. Sono 26 le tappe in programma in questa edizione: 10 per il circuito di singolare femminile di terza (limitato alle 3.4) e quarta categoria e 16 per quello di singolare maschile, divise equamente fra tabelloni di terza e quarta categoria. Si parte il 23 aprile prossimo: il primo impegno per la terza categoria maschile sarà al Tennis Enjoy Sporting di Carnate mentre quello per i giocatori di quarta categoria sarà invece all’Hello Tennis Caponago Fonas. L’esordio del circuito femminile si terrà invece al Merate Tennis & Padel Center. Un calendario all’insegna delle conferme con tutti i circoli storici o quasi che hanno riproposto le proprie tappe e con due novità: proprio l’Hello Tennis Caponago Fonas e il Merate Tennis & Padel Center, il cui ingresso nel circuito fa salire a tre gli appuntamenti nel territorio lecchese. In ogni torneo del circuito, come consuetudine, verranno assegnati 20 punti al primo classificato, 15 al secondo, 10 punti per i semifinalisti e 5 punti per chi si ferma ai quarti di finale. Tra le novità più attese c’è anche il Master finale (a cui accedono i primi 8 classificati di ogni graduatoria) che non si terrà più al Villa Reale Tennis ma farà il suo debutto sui campi della GA Tennis Academy di Brugherio dal 17 al 24 settembre prossimi. Insomma, una quarantesima edizione tutta da scoprire e che riporta sui campi della Brianza una delle manifestazioni più longeve (la prima edizione risale al 1981) e apprezzate dagli appassionati. IL MASTER ON-LINE Tutte le informazioni relative all’edizione 2022 – i tabelloni, i risultati e le classifiche – saranno disponibili e consultabili sempre sul sito web www.masterdellabrianza.it. IL CALENDARIO COMPLETO DEL CIRCUITO 2022 CIRCUITO MASCHILE DI TERZA CATEGORIA (giocatori con classifica da 3.1 a 3.5) Data inizio e Circolo 23 aprile: Tennis Enjoy Sporting Carnate 7 maggio: Merate Tennis & Padel Center 21 maggio: GA Tennis Academy 4 giugno: Tennis Club Arcore 18 giugno: Circolo Tennis Giussano 2 luglio: Tennis Club Lecco 16 luglio: Villa Reale Tennis Monza 27 agosto: Tennis Enjoy Sporting Carnate CIRCUITO MASCHILE DI QUARTA CATEGORIA (giocatori con classifica da 4.1 a Nc) Data inizio e Circolo 23 aprile: Hello Tennis Caponago Fonas 7 maggio: Tennis Enjoy Sporting Carnate 21 maggio: GA Tennis Academy 4 giugno: Tennis Club Usmate Velate 18 giugno: Top Sporting Club 2 luglio: Tennis Club Lecco 16 luglio: Merate Tennis & Padel Center 27 agosto: Polisportiva Besanese CIRCUITO FEMMINILE (giocatrici con classifica da 3.4 a Nc) Data inizio e Circolo 23 aprile: Merate Tennis & Padel Center 30 aprile: Top Sporting Club 7 maggio: Tennis Enjoy Sporting Carnate 21 maggio: Tennis Club Arcore 4 giugno: Tennis Club Usmate Velate 18 giugno: Circolo Tennis Giussano 2 luglio: Villa Reale Tennis Monza 16 luglio: Tennis Club Lecco 23 luglio: Tennis Enjoy Sporting Carnate 27 agosto: Polisportiva Besanese MASTER FINALE, MASCHILI E FEMMINILE (invito in base alle classifiche stagionali) Data inizio e Circolo 17 settembre: GA Tennis Academy