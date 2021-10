Tennis, il CT Ceriano a un passo dal titolo regionale con gli under 18

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

In attesa del debutto casalingo della squadra femminile di Serie A2, il Club Tennis Ceriano si gode le imprese del team maschile under 18 che, grazie al successo per 2-0 contro il Tennis Club Treviglio, accede alla finale dei campionati regionali a squadre. La compagine composta da Lorenzo Furia, Gianmarco Vaninetti e Andrea Guerra (con capitano Eugenio Ferrarini) sfiderà sabato 16 ottobre, in casa, il Circolo Tennis Parabiago per il titolo regionale under 18. Intanto è tutto pronto per l’esordio casalingo della formazione femminile di Serie A2, che sfiderà il Circolo del Tennis Palermo: incontro fissato per domenica 17 ottobre sui campi veloci del Centro Robur Saronno.

Dopo il successo contro il Circolo Tennis Bari e il turno di riposo appena osservato, le ragazze guidate da Silverio Basilico proveranno a riprendersi la vetta del girone 1 attualmente occupata dalle bresciane del Bal Lumezzane e dalla formazione palermitana, entrambe a 6 punti in virtù dei successi casalinghi nell’ultimo turno, rispettivamente contro Cs Plebiscito Padova (4-0) e Ct Bari (3-1). Un raggruppamento molto equilibrato, in cui ogni punto può risultare decisivo tanto in ottica salvezza che nella caccia ai play-off promozione.