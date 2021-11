Tennis, il CT Ceriano è sempre più solo in vetta in A2: quarta vittoria consecutiva

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Una marcia inarrestabile. Con il quarto successo in altrettanti incontri, il Club Tennis Ceriano consolida il primato nel girone 1 del campionato di Serie A2 2021 e inizia a solleticare l'idea di un ritorno nella massima divisione. Al di là degli scongiuri del caso, la vittoria per 3-1 ottenuta fuori casa contro il Tennis Beinasco (Torino) è un passo avanti deciso verso i play-off promozione. Un successo tutt'altro che agevole che vede la sua svolta dopo circa due ore di gioco, quando Anna Turati, sotto 5-4 nel secondo parziale dopo aver perso il primo, serve per restare nel match contro Martina Colmegna e - contemporaneamente - Camilla Scala, impegnata contro Michele Alexandra Zmau, risponde al break appena subito nella fase clou del secondo parziale. Pochi minuti nei quali entrambi gli incontri avrebbero potuto prendere una piega completamente diversa. E invece da una parte la giocatrice di Barzanò (Lecco) ha trascinato Colmegna al terzo set andando poi a vincere in rimonta un match complicatissimo, mentre dall'altra la romagnola ha chiuso con un doppio 7-5 il suo impegno di fronte a Zmau. La ciliegina sulla torta, poi, la mette Rachele Zingale che supera Emma Rizzetto nel terzo singolare regalando così al CTC il punto vittoria. Il doppio finale va invece alla formazione piemontese che conquista così il punto della bandiera. "Non siamo primi per caso - commenta il capitano della formazione brianzola, Silverio Basilico - : questa squadra continua a dimostrare una forza e una unità straordinarie quando c'è da soffrire. E lo fa in un girone tutt'altro che scontato nel quale ogni incontro può fare la differenza. I punti in palio sono ancora tanti ma abbiamo due sfide in casa e dobbiamo cercare di sfruttare al massimo questo fattore". Una quinta giornata che sorride esclusivamente alle squadre in trasferta, con la vittoria inaspettata del Club Tennis Palermo nella difficile trasferta romagnola contro il Ct Bologna e con il prevedibile trionfo delle bresciane del Bal Lumezzane in casa del Ct Bari per 4-0. Con 12 punti all'attivo, il Club Tennis Ceriano si conferma così prima forza del raggruppamento e unico team ancora imbattuto. I 6 punti ancora in palio nelle ultime due giornate saranno più decisivi che mai per mantenere la vetta del girone 1. Domenica 14 novembre la formazione brianzola ospiterà il Cs Plebiscito Padova mentre nell'ultimo turno ci sarà un'altra sfida casalinga con il Ct Bologna. Sognare è lecito, per quello che si è visto fin qui, anche se è importante farlo tenendo i piedi ben piantati per terra. RISULTATI Quinta giornata Girone 1 Club Tennis Ceriano b. Tennis Beinasco 3-1 Anna Turati (C) b. Martina Colmegna (B) 3-6 7-6(5) 6-1, Camilla Scala (C) b. Michele Alexandra Zmau (B) 7-5 7-5, Rachele Zingale (C) b. Emma Rizetto 6-0 3-6 6-2, Colmegna/Caldera (B) b. Turati/Zingale (C) 6-3 6-1 CLASSIFICA GIRONE 1 1. Club Tennis Ceriano, 12 punti (12-4) 2. Bal Lumezzane, 9 punti (13-3) 3. Circolo Tennis Palermo, 9 punti (11-9) 4. Circolo Tennis Bologna, 7 punti (10-6) 5. Tennis Beinasco, 6 punti (8-12) 6. Centro Sportivo Plebiscito, 1 punto (4-12) 7. Circolo Tennis Bari, 0 punti (2-14)