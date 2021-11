Tennis, il V-Team si impone nel derby contro il TC Lecco. La prima in casa in serie A2 è una festa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

I capitani del V-Team Duvier Medina e Marco Baio erano stati chiari durante la presentazione della squadra a inizio campionato: la sfida contro il Tc Lecco sarebbe stata decisiva per capire le reali potenzialità del team brianzolo. E il risultato finale lascia ben sperare, visto il 6 a 0 inflitto alla squadra lariana. Ad aprire la giornata sui campi 1 e 2 del Villa Reale Tennis di Monza, i match di Manfred Fellin contro Davide Pozzi e Andrea Borroni opposto a Filippo Valsecchi. Due partite che hanno seguito lo stesso copione sin dalle prime battute, con gli alfieri del V-Team Borroni e Fellin capaci di scappare subito in apertura di primo set, grazie soprattutto ai punti vinti sulla diagonale del diritto e a una maggior attitudine a giocare su campi in terra battuta (il Tc Lecco gioca i propri match casalinghi su tappeti sintetici). 6-2 6-3 il risultato finale di entrambe le sfide, chiuse in poco più di un'ora. Rotto il ghiaccio per questa prima volta in Serie A2 sui campi di casa, il V-Team ha schiacciato sull'acceleratore per assicurarsi il successo già dopo i singolari. E così è stato: Davide Albertoni si è imposto 6-1 6-3 contro Ottaviano Martini, soffrendo il ritorno dell'avversario lecchese solo a inizio secondo set, mentre Gianmarco Ferrari ha bissato il successo della prima giornata con un doppio 6-2 (proprio come nell'esordio a Palermo) nei confronti di Cristian Giudici. A chiudere la giornata, come da regolamento, i match di doppio. La coppia monzese Fellin/Ferrari si è sbarazzata del binomio formato da Martini e Tommaso Vola in un'ora secca di gioco (6-3 6-2). Più combattuto il match tra Davide Albertoni e Andrea Borroni contro il duo lecchese Pozzi/Valsecchi. I due elementi del vivaio del V-Team l'hanno spuntata 7-5 7-6 portando il punto del 6 a 0, fondamentale in un girone che sembra essere davvero equilibrato dietro al favorito Ct Palermo (il numero di incontri vinti è determinante in caso di arrivo a parimerito in classifica). “Sono davvero soddisfatto per questa vittoria - ha commentato a fine giornata il capitano Duvier Medina -, era una sfida che dovevamo far nostra a tutti i costi per raggiungere il nostro obiettivo, cioè la salvezza senza passare dai play-out. I ragazzi sono stati eccezionali, hanno giocato un tennis che fa ben sperare per il resto del campionato. Anche nel doppio di Albertoni e Borroni, che è stata la partita più lottata, ho visto un atteggiamento sempre positivo e grazie alla loro esperienza l'hanno portata a casa”. Domenica 17 ottobre il V-Team osserverà una giornata di riposo, il 24 tornerà in campo sempre al Villa Reale Tennis nella sfida contro il Match Ball Country Club di Firenze. “Contro i toscani sarà dura – ha concluso Medina - ma ce la metteremo tutta e se lo spirito sarà quello di oggi sono convinto che faremo comunque bene”. RISULTATI Seconda giornata Girone 2 V-Team b. Tc Lecco 6-0 Manfred Fellin (V) b. Davide Pozzi (L) 6-2 6-3, Andrea Borroni (V) b. Filippo Valsecchi (L) 6-2 6-3, Davide Albertoni (V) b. Ottaviano Martini (L) 6-1 6-3, Gianmarco Ferrari (V) b. Cristian Giudici (L) 6-2 6-2, Borroni/Albertoni (V) b. Pozzi/Valsecchi (L) 7-5 7-6(6),Fellin/Ferrari (V) b. Martini/Vola (L) 6-3 6-2. CLASSIFICA GIRONE 2 1. Circolo del Tennis Palermo, 6 punti (9-3) 2. Match Ball Firenze, 3 punti (6-0) 2. V-Team, 3 punti (8-4) 2. St Bassano del Grappa, 3 punti (6-6) 2. CT Mario Stasi Lecce, 3 punti (4-8) 6. Ronchiverdi, 0 punti (1-5) 6. Tc Lecco, 0 punti (2-10)