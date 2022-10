Tennis, serie A2: il V-team si presenta. Obiettivo, confermarsi ai play-off

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Mancano poco più di due settimane all’esordio del V-Team nel campionato nazionale di Serie A2 maschile e la squadra monzese non vede l’ora di scendere in campo per confermare quanto di buono fatto nella passata stagione. Domenica 23 ottobre sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis di Monza sarà ospite il Tennis Club Siracusa, per la prima giornata di un campionato che proseguirà fino a dicembre. “Siamo capitati in un girone davvero difficile e il livello di gioco si alza sempre di più – commenta Duvier Medina, direttore tecnico del V-Team e capitano della formazione di A2 insieme a Marco Baio -. Noi però partiamo dalla fase finale raggiunta la scorsa stagione e ci piacerebbe confermare quel risultato. L’obiettivo iniziale è quello di salvarci il prima possibile, ma sempre con un occhio ai play-off promozione”. L’esperienza maturata nel 2021 e una squadra che si affida all’unione d’intenti di un gruppo ben amalgamato, tra conferme e novità: questa è la ricetta del V-Team. “La base della squadra è quella degli anni scorsi – continua Medina -, con gli elementi della storica cavalcata dalla Serie C, Davide Albertoni, Andrea Borroni e Manfred Fellin su tutti. Abbiamo confermato il francese Mathias Bourgue e Gianmarco Ferrari, che nella scorsa stagione hanno dato un grande apporto al team. Ferrari poi sta facendo un’annata davvero buona, ha battuto tanti giocatori tra i primi 200 al mondo. Il suo livello è in crescita e se mantiene questa continuità è destinato a risultati ancora più brillanti. Bourgue invece ha avuto alcuni problemi fisici nella prima parte di stagione ma sta tornando in forma: per l’inizio del campionato sarà pronto”. Il rinforzo per la formazione monzese ha il nome di Federico Arnaboldi, 22enne di Cantù che si sta mettendo in luce sul circuito internazionale. “Abbiamo deciso di puntare su Federico – spiega sempre Medina – perché è uno dei giovani talenti del tennis italiano. In passato ha avuto dei problemi fisici che hanno arrestato la sua crescita, ma ora sta trovando una buona continuità di gioco e risultati. È un elemento che ci darà una grossa mano non solo nei match di singolare ma anche nel doppio: con Ferrari forma una coppia davvero affiatata”. Senza dimenticare William Mirarchi, 16enne vivaio del V-Team, che si è meritato la convocazione in squadra grazie agli ottimi risultati nel circuito internazionale giovanile. Come detto, esordio il 23 ottobre tra le mura amiche contro il Tc Siracusa, poi nel giro di tre giorni, durante il ponte di Ognissanti, doppia trasferta: prima a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) contro il Team Avino, poi a Lecce contro il Ct Mario Stasi, già battuto nella passata edizione del campionato. Domenica 6 novembre il V-Team tornerà a giocare a Monza, contro il Tennis Comunali Vicenza di Marco Cecchinato, retrocesso dalla Serie A1. Le ultime due sfide del girone 2 saranno invece il 20 novembre, sui campi del Circolo Tennis Bologna, e il 27, in casa contro la Ssd Ferratella di Roma. Il V-Team è pronto a stupire ancora. SERIE A2 MASCHILE – LA FORMAZIONE DEL V-TEAM Mathias Bourgue (Fra, 1.20 – 417 Atp), Federico Arnaboldi (Ita, 2.1 – 477 Atp), Gianmarco Ferrari (Ita, 2.1 – 410 Atp), Davide Albertoni (Ita, 2.3), Pietro Orlando Fellin (Ita, 2.3), Manfred Fellin (Ita, 2.3), Andrea Borroni (Ita, 2.4), William Mirarchi (Ita, 2.5), Alessandro Cima (Ita, 2.7), Alberto Borroni (Ita, 3.3). IL CALENDARIO Domenica 23 ottobre: V-Team vs Tc Siracusa Domenica 30 ottobre: Team Avino vs V-Team Martedì 1 novembre: Ct Mario Stasi Lecce vs V-Team Domenica 6 novembre: V-Team vs Tennis Comunali Vicenza Domenica 13 novembre: riposo Domenica 20 novembre: Ct Bologna vs V-Team Domenica 27 novembre: V-Team vs Ssd Ferratella LA FORMULA DEL CAMPIONATO Fase a gironi: 23-30 ottobre, 1-6-13-20-27 novembre. Play-off: 4 dicembre (primo turno), 8-11 dicembre (turno decisivo). Play-out: 4-11 dicembre. Ogni sfida prevede quattro singolari e due doppi. Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.