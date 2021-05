Tennis, serie B2: buon pari a Milano per Ceriano. E le ragazze vincono ancora in C

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Finisce con un pareggio la sfida tra il Club Tennis Ceriano e il Quanta Club Milano nella seconda giornata del campionato maschile di Serie B2 2021. Grandi trascinatori per il club cerianese sono Gabor Borsos e Alessio Zanotti che vincono nei rispettivi turni di singolare, e pure in coppia, nel doppio decisivo che assicura alla formazione brianzola il punto del 3-3. La squadra capitanata da Eugenio Ferrarini sale così a 2 punti in virtù del secondo pareggio consecutivo che vale il quarto posto nel primo raggruppamento. E settimana prossima il CTC è atteso dalla difficile trasferta di Vigevano contro lo Sporting Club Selva Alta. Tutto facile, invece, per le ragazze anche nella penultima giornata della fase regionale del campionato di Serie C 2021.

Grazie al rotondo successo casalingo per 4-0 contro il Tc Crema, la squadra capitanata da Silverio Basilico conserva la vetta del girone 1 a punteggio pieno e si prepara al match decisivo di domenica prossima, 30 maggio, ancora una volta a Milano e ancora una volta contro il Quanta Club. Una sfida che deciderà quale delle due squadre accederà alla fase nazionale del torneo. “Speriamo di fare una grande partita, siamo concentrati e convinti di poterci giocare la promozione”, dà la carica Silverio Basilico.