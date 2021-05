Tennis, serie B2: esordio con pari al fotofinish per il club tennis Ceriano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Il Club Tennis Ceriano non fa sconti nel match casalingo d'esordio del girone 1 contro il Tc Guidizzolo. La squadra capitanata da Eugenio Ferrarini è riuscita a strappare un pareggio per 3-3 al fotofinish nella prima giornata del neonato campionato di Serie B2 conquistando il primo, prezioso punto di questa nuova avventura da neopromossa. E dire che dopo i quattro singolari, la formazione brianzola si trovava sotto per 3-1.

L'ungherese Gabor Borsos ha tenuto a galla la squadra con il suo punto e poi, in coppia con Giacomo Pizzi, ha completato la rocambolesca rimonta grazie al doppio tie-break vincente nell'incontro decisivo. "Quante emozioni! Con un po' di fortuna avremmo magari anche potuto vincere l'incontro, ma va bene così", commenta il presidente del CTC Severino Rocco. "Dopo i quattro singolari le cose si erano messe davvero male, per fortuna i ragazzi sono stati bravi a recuperare il risultato vincendo entrambi i doppi. Adesso pensiamo alla trasferta di Milano contro il Quanta Club di domenica prossima".

E quello del 23 maggio non sarà l'unico incrocio tra il Club Tennis Ceriano e il Quanta, che si troveranno di fronte la settimana successiva anche in uno scontro al vertice nel campionato di Serie C femminile per stabilire quale delle due formazioni staccherà il pass per la fase nazionale della competizione. Mentre il campionato di Serie C si avvia alla conclusione, quello di B2 si prepara a entrare nel vivo. Serie B2, prima giornata - girone 1 Club Tennis Ceriano - Tc Guidizzolo 3-3 Andrea Dell'Asta (G) b. Mattia Rossi (C) 6-4 6-4 Gabor Borsos (C) b. Enrico Berta (G) 6-2 6-4 Lorenzo Corioni (G) b. Alessio Zanotti (C) 6-4 7-6(3) Daniele Pasini (G) b. Giacomo Pizzi (C) 6-1 6-2 Zanotti/Rossi (C) b. Pasini/Dell'Asta 6-3 6-3 Borsos/Pizzi b. Corioni/Berta 7-6(5) 7-6(8)