Tennis, serie c: le ragazze di Ceriano partono col botto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Non poteva iniziare meglio di così l’avventura delle ragazze del Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie C 2021. Impegnate nella trasferta di Abbiategrasso contro il Tc Boschetto, la formazione capitanata da Silverio Basilico ha raccolto un rotondo 4-0. Dopo tre singolari a senso unico disputati da Rachele Zingale, Maria Aurelia Scotti e Serena Paris, nel doppio le avversarie hanno provato a dire la loro portandosi in vantaggio di un set ma la coppia formata da Eleonora Leva e Alice Dell’Orto ha recuperato per chiudere la sfida a punteggio pieno. Un successo, suggellato dal 3-6 6-4 10/3 del doppio, che mette il punto esclamativo su questo primo impegno del girone 1. Quest’anno la corsa verso la promozione diretta sarà particolarmente difficile visto che solo la prima classificata di ciascun girone accederà di diritto alla fase nazionale, senza disputare la fase regionale a eliminazione diretta. “Un bel successo, complimenti alle ragazze. Abbiamo rotto il ghiaccio e adesso l’obiettivo è fare bene anche domenica prossima”, dice capitan Silverio Basilico che, giustamente, guarda già al prossimo impegno. Appuntamento fissato quindi per domenica 18 aprile quando le ragazze del CT Ceriano faranno il loro debutto casalingo contro le milanesi del Tennis Club Lombardo.