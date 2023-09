Tennis, torna il campionato di serie A2 e il V-team Monza è pronto alla sfida

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Serie A2. Si parte domenica 1° ottobre e per gli alfieri del V-Team arriva una nuova sfida, la terza consecutiva in questa categoria. I play-off promozione agguantati per la seconda volta lo scorso anno sono il fiore all’occhiello di questo team giovane e competitivo. Con aspirazioni importanti ci si prepara per una nuova stagione nella seconda divisione del campionato nazionale a squadre che, calendario alla mano, presenta parecchie insidie. La formazione lombarda, che gioca gli incontri casalinghi sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza, è stata sorteggiata nel secondo dei quattro gironi, composto da altri sei team. A contendere un posto ai play-off alla squadra brianzola ci saranno il Circolo Tennis Albinea, il Tc Baratoff Pesaro, il Tennis Comunali Vicenza (già affrontato la scorsa stagione a Monza con il risultato di 3-3), lo Sport Club Nuova Casale, l’Asd Colle degli Dei Velletri, per finire con lo scoglio più arduo, il team di Santa Margherita Ligure. L’esordio sarà tra le mura domestiche (si partirà come da tradizione alle ore 10) contro il Ct Albinea. Poi sarà la volta, l’8 ottobre, della prima trasferta con destinazione Marche per affrontare i pesaresi del Tc Baratoff. Ancora una trasferta il 15 ottobre contro i veneti del Tennis Comunali Vicenza per la terza giornata di gare. Domenica 22 ottobre il turno di riposo per i lombardi, prima del rush finale con le ultime tre sfide. Il 29 ottobre il V-Team ospiterà i piemontesi dello Sport Club Nuova Casale (Casale Monferrato). Ancora in casa il match del 12 novembre, sesta giornata in calendario, contro l’Asd Colle degli Dei di Velletri mentre il girone si chiuderà il 19 novembre, quando il V-Team farà visita alla corazzata Santa Margherita Ligure. “Il nostro è un girone di squadre quasi tutte del nord Italia - ha commentato Duvier Medina, direttore tecnico e capitano dei lombardi - con budget di spesa importanti che poi si traducono in forza sul campo. Santa Margherita, lo scorso anno imbattuta nel girone, Vicenza e Nuova Casale sono le formazioni più ostiche e sulla carta favorite per andare ai play-off. Con Baratoff, Albinea e Colle degli Dei invece ce la giocheremo alla pari. Il primo obiettivo - conclude Medina - resta, come sempre, quello di evitare i play-out ma ogni domenica che scenderemo in campo lo faremo per vincere”. SERIE A2 MASCHILE – LA FORMAZIONE 2023 DEL V-TEAM Mathias Bourgue (Fra, 2.1), Federico Arnaboldi (Ita, 2.1), Pietro Orlando Fellin (Ita, 2.3), Davide Albertoni (Ita, 2.4), Andrea Borroni (Ita, 2.4), Gianluca Filoramo (Ita, 2.4, under 18), William Mirarchi (Ita, 2.5, under 18), Alessandro Cima (Ita, 2.7), Alberto Borroni (Ita, 3.4). SERIE A2 MASCHILE – LA FORMULA DEL CAMPIONATO Fase a gironi: 1-8-15-22-29 ottobre, 12-19 novembre. Play-off: 26 novembre (primo turno), 3-10 dicembre (secondo turno andata/ritorno). Play-out: 26 novembre - 3 dicembre (andata/ritorno). Ogni sfida prevede quattro singolari e due doppi. Accedono ai play-off le prime tre squadre classificate di ciascun girone. Le seconde e le terze si affrontano in una sfida secca, con la vincente che affronta (con formula di andata e ritorno) una delle prime per il passaggio in A1. La quarta e la quinta classificata mantengono la categoria. La sesta classificata si gioca la permanenza in A2 ai play-out. La settima retrocede in Serie B1.