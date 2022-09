Tulipania ritorna lo spettacolare campo di zucche con la novità "l'avventura percorso nel mais"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Ritorna la raccolta delle zucche a Tulipania e quest'anno lo fa con delle spettacolari novità. Un enorme labirinto di mais in cui gli ospiti si divertiranno a scovare qua e la misteriosi angoli e personaggi. Ma non solo, alla ormai consueta scelta della propria zucca, potrà essere associata una originale colazione, una sana merenda, un picnic o un particolarissimo aperitivo nella natura! Ma andiamo per gradi. È da qualche anno ormai che abbiamo imparato a vivere Tulipania come un’esperienza per tutte le stagioni, con i suoi colori, la voglia di stare all’aria aperta e di respirare il contatto con la natura. Con l’arrivo dell’autunno, il grande campo da vivere, di una superficie di più di 25mila metri quadrati sito in Terno d’Isola (BG), a 30 minuti circa dal centro di Monza (Villa Reale), si animerà per ospitarci in una cornice, il cui tema principale sarà la la zucca in tutte le sue declinazioni, mangereccia, decorativa, di Halloween o come protagonista di laboratori creativi per le famiglie con i loro bambini. Infatti, a partire dal 17 settembre e fino al 31 ottobre, tutti i fine settimana sarà possibile visitare il campo di Tulipania e raccogliere di persona la nostra zucca preferita, ornamentale o mangereccia, circondati da spaventapasseri e balloni di paglia, ma anche da tanti sorrisi, e con la supervisione esperta dei responsabili del campo, che ci sapranno accompagnare e guidare durante questa emozionante esperienza. Il campo è anche dotato di un grande parcheggio interno che permette una comoda accessibilità anche con passeggini o carrozzine.

Raccogliere le zucche a Tulipania è un classico ma c’è anche molto di più. Tulipania propone infatti tante attività e occasioni per trascorrere un piacevole momento in compagnia. Tanto per cominciare, una novità di quest’anno sarà la possibilità di fare colazione al campo, con il nostro cappuccino o caffè e tutto il necessario che ci verrà fornito per iniziare bene la giornata. In alternativa per chi opterà per una visita pomeridiana, potrà scegliere la merenda consumando prodotti sani e naturali, come il miele prodotto proprio nel campo di Tulipania. Inoltre, come nel periodo primaverile, sarà possibile fare un pic-nic al campo, anche in questo caso con il cestino che ci verrà fornito da Tulipania, o un aperitivo in compagnia per chi dopo aver visitato il campo, vuole fermarsi qualche minuto in più a godersi il fascino di questo luogo. Altra novità di quest’anno è il percorso nel granturco, dove i bambini, e perché no, anche chi è più grandicello, potranno divertirsi a scoprire sentieri e pertugi nascosti tra piante e pannocchie di mais e farsi due risate insieme. Una proposta in più per i piccoli, insieme a quelle che già Tulipania propone da anni, come il tris con le zucche o i giochi della tradizione contadina.

Ci saranno tanti laboratori creativi che permetteranno di far apprezzare la terra e tutto quanto ci circonda. E non mancherà l'opportunità di decorare la propria zucca al campo, prendendo spunto dalle faccine simpatiche degli esemplari già decorati dallo staff e nascosti qua e la nel campo. Tutto l'occorrente sarà fornito sul luogo. Tulipania, inoltre, anche in autunno, è un bellissimo set fotografico, per chi vuole semplicemente portare a casa un bel ricordo insieme alla famiglia, stupire i propri amici o anche per chi ha bisogno di uno scenario originale per le foto per il proprio sito internet o per i social. Per chi vorrà si potrà anche prenotare un servizio fotografico con professionista di Tulipania al seguito. Raccogliere le zucche a Tulipania e al contempo portarsi a casa ricordi indelebili, diventa grazie a questo insieme di attività un‘esperienza assolutamente da provare. Date e orari dell’evento per raccogliere le zucche a Tulipania, decorarle e partecipare a tutte le attività Tulipania sarà aperto dal 17 settembre al 31 di ottobre tutti i venerdì dalle 15.30 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 18.30 con prenotazione obbligatoria dal loro sito internet www.tulipania.world, scegliendo il pacchetto preferito tra i tanti messi a disposizione.

All’ingresso a Tulipania, a tutti i visitatori di altezza superiore ai novanta centimetri, verrà richiesto di munirsi di un Tulidoblone del costo di 3€, il cui valore verrà investito per l’acquisto della zucca che si sarà scelto di portare a casa.

Raggiungere Tulipania è semplice, si trova nella zona Ovest di Bergamo, sul confine con la Brianza , e per chi decidesse di utilizzare l'autostrada, comodamente raggiungibile dall’uscita di Capriate della A4. Inoltre il campo è dotato di ampio parcheggio interno e, all’occorrenza, si può usufruire anche del parcheggio comunale che si trova proprio di fronte all’ingresso. E visitando Tulipania possiamo anche trovare la scusa per una gita in famiglia, con proposte, naturali, di svago e culturali, nei dintorni che non mancano: a pochi minuti da Terno d’Isola è possibile visitare Bergamo Alta, il suggestivo centro storico medievale della città lombarda, o la casa natale di Papà Giovanni XXIII a Sotto il Monte, o cercare un momento di relax sulle montagne adiacenti, come il Pertus. Ma è anche possibile visitare il parco astronomico “La torre del Sole“.

L’indirizzo del campo presso cui recarsi per la raccolta è Via Marco Biagi 95 Terno D’isola Bergamo

Per info e prenotazioni: www.tulipania.world