“Un impegno con te stessa”: la nuova campagna di prevenzione dedicata alle donne agratesi

A pochi giorni dal lancio della campagna “Previeni i colpi bassi”, focalizzata sulle patologie urologiche, il Polidiagnostico SYNLAB CAM di Agrate Brianza apre le porte a una nuova opportunità di prevenzione, questa volta tutta al femminile. Con “Un impegno con te stessa”, a partire da martedì 2 novembre le donne sopra i 40 anni potranno prenotare uno screening completo di prevenzione senologica comprensivo di pacchetto ecografia al seno e mammografia a tariffa agevolata e visita senologica gratuita. La campagna vuole essere un’occasione importante di prevenzione e diagnosi precoce del tumore alla mammella. Secondo i dati presenti nel report “I numeri del cancro in Italia 2020” a cura, tra gli altri, dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), il tumore alla mammella resta la neoplasia più frequente in Italia. Con 54.976 nuove diagnosi in un anno, esso rappresenta il 30,3% di tutti i tumori che colpiscono le donne, con una leggera crescita nelle donne più giovani*. Le prenotazioni per aderire alla campagna “Un impegno con te stessa” potranno avvenire, fino ad esaurimento posti, chiamando il numero 039 6892999, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00. Anche questa iniziativa fa parte di “Fai ripartire la tua salute… ad Agrate!”: una serie di appuntamenti preziosi legati alla prevenzione che il Polidiagnostico SYNLAB CAM di Agrate Brianza ha deciso di dedicare ai cittadini e alle cittadine del territorio nel corso del 2021. “Un impegno con te stessa” è, nello specifico, il quarto appuntamento annuale.

*Fonte: https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-del-seno