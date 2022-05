Uscire dalla trappola della droga?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Le Droghe hanno fatto “strada” ed hanno colpito soprattutto giovani studenti dell’età tra i 15 e 19 anni. Il 64 % degli studenti fanno uso di droghe e il 30% possono procurarsi facilmente la sostanza nei pressi di una scuola. Ricordando questi dati allarmanti già resi noti recentemente, la preoccupazione inizia a spostarsi anche verso l’eroina, che allo stesso modo e con molta facilità raggiungerà altri giovani studenti che, se non armati di una corretta prevenzione ed informazione, non saranno in grado di fermare il colpo, cadendo in una trappola sempre più pericolosa.

Sono differenti le iniziative già avviate per fermare questo rischio e l’Associazione MONDO LIBERO DALLA DROGA di Monza e Brianza è un esempio di prevenzione ed informazione che ha già salvato vite e giovani “inconsapevoli” degli effetti dannosi delle droghe. Domenica 10 Aprile i volontari dell’associazione MONDO LIBERO DALLA DROGA di Monza hanno distribuito 1500 opuscoli gratuiti. Alcuni ragazzi giovani che passeggiavano per il centro di Monza sono stati ben felici di aiutare i volontari nella distribuzione. Domenica 8 Maggio i volontari dell’associazione saranno ancora presenti nelle vie centrali di Monza per informare e prevenire.