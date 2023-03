Lo spettacolare addestramento dei vigili del fuoco a 40 metri di altezza

Un addestramento "straordinario" e scenografico quello che ha visto impegnati i vigili del fuoco a Monza, nei giorni scorsi. Dal 28 al 31 marzo infatti, nell'area di un cantiere edile in via Cesare Battisti dove è in corso un intervento di riqualificazione dell'area dell'ex feltrificio, si è svolto un addestramento delle squadre SAF (speleo alpino fluviale).

Le squadre provenienti dai comandi di Monza e Brianza e di Milano sono state impegnate all’interno di un cantiere edile, in via Cesare Battisti a Monza, dove sono in atto alcune opere di riqualificazione di un vecchio sito industriale. Dentro c'è anche una ciminiera, in disuso, dell’altezza di 40 metri.

"In questo scenario così particolare sono state provate diverse manovre, ed è stato possibile, sfruttando la struttura della ciminiera, simulare alcune delle difficoltà ambientali che spesso le squadre di soccorso si trovano a dover affrontare" spiegano dal comando dei vigili del fuoco.

L'esercitazione

E' stato così posizionato un manichino in alto sulla ciminiera e si è ipotizzato di dover recuperare una persona e di doverla poi calare a terra all’interno di una barella toboga con un sistema di corde: in questo modo si sono potute affrontare e testare le difficoltà del muoversi in spazi angusti e verticali, e di dover effettuare calate con tecniche alpinistiche per una lunga distanza.

"I ponteggi di sicurezza che circondano la struttura in mattoni della ciminiera sono stati usati per inscenare la situazione in cui i soccorritori devono portare soccorso ad un infortunato a grandi altezza, mettendo in atto la manovra di salita di due operatori in progressione. E’ stata testata la manovra di salvataggio di un pericolante bloccato in altezza con svincolo dal sistema di ancoraggio: manovra tecnicamente complicata che consente al soccorritore di “prendere in carico”, in totale sicurezza, un pericolante svincolandolo dal suo sistema di ritenuta e trasferendolo su quello del soccorritore consentendone così il trasporto a terra con un sistema a paranco".