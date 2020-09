Cocaina in aereo dal Sudamerica per le piazze di spaccio della Brianza e di Milano: sei arresti

Trasportavano cocaina dal Sudamerica per rifornire le piazze di spaccio di Monza e Brianza e di Milano, in via Padova e via Procaccini. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Milano grazie all’operazione “Suerte loca”, che ha portato all’arresto di 6 cittadini peruviani e boliviani che facevano da “muli” per il traffico internazionale di stupefacenti dall’America latina, nascondendo la polvere bianca nei bagagli o ingerendo ovuli per eludere i controlli. Tra gli arrestati anche un 42enne di Meda ritenuto uno dei fornitori di sostanza stupefacente del gruppo che si occupava di approvvigionare

A far scattare l’indagine era stato, nel 2019, il fermo di un passeggero in arrivo a Milano con un volo dal Cile, passeggero che nel bagaglio aveva nascosto circa 3 Kg e mezzo di cocaina destinata proprio allo spaccio nel capoluogo lombardo e nell’hinterland.

Da qui i finanzieri hanno in breve tempo ricostruito la rete di narcotraffico che ruotava attorno alle figure dei sei sudamericani, tutti arrestati mercoledì 23 settembre con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.