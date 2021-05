Droga a fiumi sulle auto rubate e armi: 32 arresti

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trentadue le persone in carcere e ai domiciliari nell'ambito della maxi operazione dei carabinieri di Monza e Milano

Trentadue arresti per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri del comando provinciale di Monza e di Milano dalle prime luci dell’alba stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare-emessa dal GIP di Milano su richiesta di quella Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di trentadue persone (26 in carcere e 6 agli arresti domiciliari) ritenuti responsabili di una rete di spaccio di droga: cocaina, eroina, hashish e marijuana.

Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Pavia, Varese, Como, Cremona, Parma, Verbania e Novara. Tra i reati contestati anche ricettazione di auto ed armi, evasione. Seguiranno aggiornamenti.