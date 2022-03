Il listino prezzi e gli appuntamenti per le dosi, arrestata la gang dello spaccio social in Brianza

Otto le persone finite in manette

Era sulle app di messaggistica e sui social che la banda - otto indagati in tutto - secondo quanto emerso dalle indagini, agganciava i clienti. E all'alba di lunedì è scattato il blitz con gli arresti.

Sono otto le persone che sono state arrestate nell'ambito di una indagine dei carabinieri della compagnia di Vimercate coordinata dalla Procura di Monza. Trenta i chili di droga sequestrati nel corso delle attività insieme a una pistola rubata e a un capannone trasformato in serra di marijuana. Nel corso dell'attività investigativa gli inquirenti hanno individuato l'esistenza di due distinti sodalizi collegati però tra loro, attivi in aree diverse della Brianza. Uno gestiva gli affari nel Vimercatese e l’altro tra i comuni di Limbiate e Varedo. Un'attività di spaccio documentata dall’estate 2019 al mese di marzo 2021 portata avanti anche in piena pandemia da covid-19. I membri dei due gruppi sarebbero responsabili di diverse cessioni di cocaina, hashish e marjuana tra i comuni di Concorezzo, Usmate Velate, Agrate Brianza, Varedo e Limbiate e di produzione di marjuana nella provincia di Lodi dove, nel comune di Sant’Angelo Lodigiano, è stata scoperta una vera e propria serra.

I messaggi tra i pusher e i clienti venivano inviati con un timer o manualmente così da eliminare ogni traccia delle conversazioni. Gli spacciatori facevano ricorso a brevi conversazioni telefoniche solo per gli appuntamenti. Se le dosi erano disponibili subito parlavano di “prevendita” e la merce poteva anche essere visionata con delle foto. E' stato proprio estrapolando le conversazioni dalle varie app dai telefoni degli indagati che i militari dell'Arma sono riusciti a ricostruire modalità e rete di spaccio.

Il blitz che ha visto impegnati 50 carabinieri è scattato all'alba: i militari del comando provinciale di Monza Brianza, col supporto di quelli dei Reparti territorialmente competenti e Aereo, del Nucleo Elicotteri di Orio Al Serio hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale – emessa dal Tribunale di Monza seguito richiesta della locale Procura della Repubblica per otto persone - tutte italiane tra i 22 e i 67 anni, ritenuti a vario titolo responsabili di detenzione, produzione e spaccio di sostanza stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marjuana.