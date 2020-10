Agguato a Monza, tentano di uccidere ex complice per un debito da 30mila euro: arrestati

La Squadra Mobile di Monza al termine dell'attività investigativa denominata “Double Shot” e coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Monza, Dott.ssa Michela Versini, condotta tra le province di Monza e della Brianza, Milano e Bergamo, nelle prime ore di mercoledì 7 Ottobre ha eseguito, in collaborazione con la Squadra Mobile di Bergamo, un’ordinanza di misura cautelare in carcere per A.L., italiano classe 1951 residente in provincia di Bergamo, S.L.C., italiano classe 1946 residente a Sesto San Giovanni, e M.P., bergamasco classe 1986.

In carcere sono finiti un 74enne bergamasco e un 69enne di Sesto San Giovanni accusati di tentato omicidio e il 34enne, vittima dell'agguato, che dovrà rispondere di possesso di arma clandestina.

