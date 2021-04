Entra nel parcheggio del centro commerciale con il lampeggiante sull'auto: arrestato

L'auto con il lampeggiante blu che entra nel parcheggio del centro commerciale e a bordo nessuna forza di polizia. E fortunatamente nessuna emergenza.

Questa la scena che si è presentata l'altro giorno sotto gli occhi di un carabiniere libero dal servizio che si trovava al centro commerciale Torri Bianche di Vimercate. Il militare si è accorto del mezzo all'interno del parcheggio sotterraneo e ha fatto scattare il controllo.

Al volante c'era un 22enne di Concorezzo che - oltre ad avere un lampeggiante magnetico di quelli in dotazione alle forze di polizia - nascondeva in tasca un pos portatile per i pagamenti direttamente collegato al suo Iphone e in casa soldi falsi. Una trentina di banconote per un totale di quasi seicento euro su cui ora sono in corso accertamenti e un kit insolito che per un ragazzo italiano, di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, hanno fatto scattare le manette.

L'arresto

Il 22enne è stato arrestato per i reati di possesso di segni distintivi contraffatti e di banconote falsificate. In possesso del giovane è stato anche rinvenuto un pos contact less portatile di quelli utilizzati per i pagamenti bancomat senza digitazione del pin il cui account era direttamente collegato al suo smartphone. Sul dispositivo sono in corso accertamenti per verificarne eventuali illeciti utilizzi.