L'autodromo di Monza diventa check point per tamponi rapidi covid

Anche lo storico autodromo di Monza diventa presidio per i pazienti Covid. Nel celebre circuiti di Formula 1, infatti, Areu (L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza) ha allestito una struttura per il triage dei pazienti con lievi sintomi da Coronavirus, ricevendo così una parte del carico di malati che ogni giorni arrivavano negli ospedali di Milano sulle ambulanze.

All'interno del check point avanzato, in tutto e per tutto simile a quello allestito in via Novara a Milano, i pazienti sono visitati direttamente a bordo dei mezzi sanitari e sottoposti al tampone antigenico rapido che permette di avere il risultato sulla positività entro mezz'ora. In caso di positività, il malato viene quindi trasferito nelle strutture della regione che ancora hanno posti disponibili per il ricovero, alleggerendo così la pressione sui presidi ospedalieri milanesi, ormai saturi di pazienti.