"Silvio, Silvio": applausi e pianti all'arrivo del feretro davanti allo stadio

"Silvio, Silvio!"; questo l'unico grido che si sentiva quando, poco dopo le 14.20 il corteo che accompagnava la bara di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano è passato davanti allo stadio di via Stucchi.

Tantissimi i tifosi e i cittadini che hanno atteso il passaggio del feretro accogliendolo con applausi e un unico grido: "Silvio, Silvio". Un grande dispiegamento di forze dell'ordine, in cielo gli elicotteri che stanno sorvolando il territorio. E intanto anche Monza e i monzesi che non si sonon recati a Milano, hanno voluto salutare il presidente del Monza direttamente da quello stadio dove, per tante volte, è andato a tifare i suoi bagaj e a incontrare i suoi tifosi. Il feretro passerà anche davanti allo stadio U-Power di Monza. Non verrà percorsa la Tangenziale, ma si opterà per un percorso cittadino e locale con probabile passaggio per i viali di Monza, Sesto San Giovanni e poi l'ingresso su Milano da viale Monza per permettere alle persone di rendere l'ultimo omaggio. Un lungo cordone di persone che fuori da Villa San Martino hanno salutato e applaudito il passaggio della bara.