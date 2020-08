Incendio a Brugherio, a fuoco un camper in via Quarto: le immagini

(Immagini A. Tursi)

La colonna di fumo nero che si leva nel cielo da Brugherio e poi le fiamme, visibili anche a distanza. Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri nella serata di giovedì 6 agosto all'interno di una proprietà privata a ridosso di un campo nomadi. Il rogo è divampato intorno alle 21 in via Quarto e a prendere fuoco sono stati un camper e un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con diversi mezzi insieme ai carabinieri della stazione cittadina. Sono state decine le chiamate giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco in pochi istanti: l'incendio è stato domato e nessuno fortunatamente è rimasto ferito. All'interno del mezzo, al momento dell'accaduto, non erano presenti i proprietari.

Secondo quanto emerso al momento, sembra che le fiamme siano state provocate da un cortocircuito dell'impianto elettrico. Prima le scintille, partite forse dal frigorifero, poi il fuoco.