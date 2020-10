Bravata in centro a Monza, ragazzo si arrampica su un tubo e precipita nel Lambro

Un 22enne di Lissone, ha scavalcato le recinzioni di un cantiere in pieno centro storico di Monza, vicino allo "spalto Maddalena", cercando di camminare in equilibrio su un tubo che attraversa il fiume Lambro e collega le due rive. A metà percorso però, il giovane, in evidente stato di alterazione, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel fiume.

In prima battuta è stato soccorso da due dirigenti della Questura di Monza e da una pattuglia della Guardia di finanza che hanno allertato i Vigili del fuoco e il 118. Sono stati proprio i pompieri a trarlo in salvo e affidarlo al 118 che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.