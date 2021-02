Cervo in fuga tra la Brianza e la Martesana: le immagini dell'avvistamento

Un cervo in fuga per le strade di Brugherio. Le immagini - che risultano girate nella mattinata di lunedì 22 febbraio - sono diventate subito virali. L'animale in fuga ha fatto tappa in Brianza e poi sembra aver proseguito la sua corsa verso la Martesana dove è stato avvistato tra Cassina de Pecchi, Vimodrone e Cernusco sul Naviglio.

Durante la fuga il cervo - che risulta di dimensioni imponenti - è entrato anche nel Naviglio e per il recupero dell'animale erano stati allertati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Le squadre di soccorso non sono più partite per la destinazione perchè il cervo poi risulta essere riuscito a uscire da solo dall'acqua. Nel video le immagini del passaggio in Brianza riprese in un video che è stato inoltrato anche al comando di polizia locale cittadino a cui è stato segnalato che era stato girato in città.

Al momento sono in corso le operazioni di recupero a Cernusco sul Naviglio e sono presenti i carabinieri e la polizia locale. L'animale è stato contenuto all'interno del cortile della ditta Ocè sulla Strada Padana.

FOTO - Il cervo a Cernusco